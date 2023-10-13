На детской площадке в Петербурге нашли третьеклассника с переломом шеи

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На детской площадке в Санкт-Петербурге обнаружили девятилетнего мальчика с переломом шеи, сообщает «Фонтанка».
В настоящий момент сотрудники полиции пытаются разобраться, каким образом третьеклассник оказался в одиночестве. Предположительно, он пошёл туда гулять после школы и ударился об одну из металлических конструкций.
Мальчика обнаружили накануне около 16:00 в микрорайоне Невский. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. У ребенка диагностировали перелом шеи и отравление неизвестным веществом.
Где находятся родители мальчика - в издании не уточнили.
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Мальчика обнаружили накануне около 16:00 в микрорайоне Невский. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. У ребенка диагностировали перелом шеи и отравление неизвестным веществом.
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Евгения Парфентьева