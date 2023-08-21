На Дмитровском шоссе в Москве вспыхнул сильный пожар

Фото: iStock/Distortion Media
В многоэтажном доме в Москве вспыхнул сильный пожар, сообщает Telegram-канал Baza.
В жилом доме на Дмитровском шоссе полыхает сильный пожар. По предварительной информации, горит квартира на последнем этаже.
Предположительно, в квартире могут находиться двое детей.
На месте происшествия выехали экстренные службы.
Ранее в Москве неизвестные подожгли балкон бывшего следователя, который работал по делу актера Михаила Ефремова. Вечером 17 августа злоумышленники разлили бензин под балконом Алексея Мишурова в Восточном Бирюлёво, устроили пожар, а затем скрылись с места преступления.
Читайте также:
Рейс Екатеринбург - Москва вместо Шереметьева был отправлен в Казань
Симоньян заявила, что сбитый в Подмосковье беспилотник упал недалеко от нее
Выловленные из Москвы-реки тела принадлежали членам экскурсионной группы
Предположительно, в квартире могут находиться двое детей.
Ранее в Москве неизвестные подожгли балкон бывшего следователя, который работал по делу актера Михаила Ефремова. Вечером 17 августа злоумышленники разлили бензин под балконом Алексея Мишурова в Восточном Бирюлёво, устроили пожар, а затем скрылись с места преступления.
Читайте также:
Рейс Екатеринбург - Москва вместо Шереметьева был отправлен в Казань
Симоньян заявила, что сбитый в Подмосковье беспилотник упал недалеко от нее
Выловленные из Москвы-реки тела принадлежали членам экскурсионной группы
Евгения Парфентьева