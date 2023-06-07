На эвакуировавших граждан из Новой Каховки спасателей сбросили взрывчатку

Фото: Фотобанк Московской области
По его словам, спасатели занимались эвакуацией мирных граждан, которые оказались в зоне затопления Новой Каховки. Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что село Корсунка оказалось под водой из-за разрушения Каховской ГЭС.