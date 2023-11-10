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На фанатку Zero People возбудили уголовное дело за драку с ОМОН на концерте

10 ноября 2023, 10:53
Фото: istock / Akintevs

Фото: istock / Akintevs

Правоохранители возбудили уголовное дело против поклонницы группы Zero People за драку с сотрудником ОМОН по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 50-летняя москвичка Наталья Артёмова задержана и находится в отделении полиции, где объясняется за свое поведении.

Вчера, 9 ноября, сотрудники ОМОН сорвали концерт группы в Санкт-Петербурге. Всех посетителей концертного зала уложили на пол и начали проверку документов. Артемова решила поругаться с правоохранителями и дала одному из них пощечину. Она кричала, что заплатила деньги и хочет послушать выступление. Женщина является давней поклонницей Zero People, а точнее их другого проекта Animal ДжаZ.


«У меня оружие. Ты не понимаешь что ли? Стой на месте!» — ответил ей сотрудник ОМОН и прижал нарушительницу к стене.
Чуть позже члены дуэта Zero People извинились перед зрителями за срыв выступления. Они также поблагодарили поклонников за поддержку и пообещали провести концерт в городе в другой день.

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#концерт
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#женщина
#нарушение
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В Благодарном умерла 3-летняя девочка, на которую наехала ГАЗель
10 ноября 2023, 11:13

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

3-летняя девочка попала под колеса маршрутки в городе Благодарном Ставропольского края.
В региональном управлении ГИБДД сообщают, что ДТП случилось 9 ноября на улице Однокозова. 60-летний водитель пассажирской «ГАЗели» наехал на ребёнка. Девочка вместе с мамой находилась на посадочной площадке, оступилась и упала под отъезжающую маршрутку.

С тяжелыми травмами девочку госпитализировали в реанимацию, где она скончалась. Врачам не удалось её спасти, несмотря на все усилия. 

Водитель маршрутки за последние два года шесть раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.

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#больница
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Сбежавшая корова насмерть затоптала 75-летнего пенсионера
Metro: В Великобритании сбежавшая корова растоптала пенсионера
10 ноября 2023, 10:35

Фото: istock / Smederevac

В Великобритании корова сбежала от хозяйки на местном рынке и насмерть затоптала 75-летнего мужчину из графства Кармартеншир. Об этом пишет издание Metro.
Трагедия случилась 19 ноября 2022 года, когда пенсионер Хью Эванс переходил дорогу. Животное взбесилось и напало на человека. Мужчина получил большое количество травм и переломов, его доставили в больницу. Медики пытались спасти его жизнь на протяжение недели, но травмы были слишком серьезные, и мужчина скончался. 

8 ноября 2023 года были представлены результаты расследования, а также прошло слушанье показаний свидетелей. По словам очевидцев, изначально корова вела себя спокойно, но в городе вдруг начала нервничать и убежала, выбив дверь трейлера, в котором находилась. 

После происшествия администрация города обязала владелицу рынка установить дополнительную защитную решетку, чтобы обезопасить горожан.

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#мужчина
#происшествия
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ЦАХАЛ ударил по территории Сирии в ответ на атаку школы беспилотником в Эйлате
10 ноября 2023, 10:17

Фото: istock / ronib1979

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Сирию после запуска беспилотного летательного аппарата на города Эйлат с территории арабского государства. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по организации в Сирии, которая вчера осуществила запуск беспилотника, поразившего школу в Эйлате», — сообщили в израильской армии.
Ранее шиитское движение «Ансар Алла» а себя ответственность за совершенный обстрел города Эйлат на юге Израиля.

Ранее сообщалось, что в 420 километрах от Дамаска, к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор в перестрелку вступили бойцы сирийской армии и военные США. По информации телеканала Al Mayadeen, военнослужащие применяют артиллерийские и минометные установки, а также крупнокалиберные пулеметы.

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#обстрел
#удар
#сирия
#израиль
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В Москве арестовали россиянина за госизмену, дело под грифом «секретно»
В Москве россиянина по фамилии Блинов арестовали по секретному делу о госизмене
10 ноября 2023, 09:46

Фото: istock / BrianAJackson

Лефортовский районный суд города Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене гражданина РФ. Об этом сообщает РИА Новости 10 ноября.

«Суд избрал в отношении Блинова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в заявлении.
По информации издания, в чем заключается дело и личность подозреваемого не сообщает из-за грифа секретности, известны только инициалы. По ходатайству следствия, на время расследования уголовного дела обвиняемого отправили в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали мужчину, который хотел уехать на спецоперацию, чтобы воевать на стороне ВСУ, об этом сообщили в ФСБ по региону. 

По данным ФСБ, россиянин вышел на контакт с представителями украинской террористической организации и заявил, что хочет отправиться в зону спецоперации, чтобы сражаться за украинскую сторону. 

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#суд
#дело
#новости
#рф
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В Брянской области расстреляли автомобиль, погиб подполковник ФСБ
10 ноября 2023, 09:30

Фото: iStock/gorodenkoff

Неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления в Брянской области.
В результате нападения погиб подполковник ФСБ Сергей Шатый.

По данным Baza, нападение на УАЗ Патриот случилось на окраине села Улица Брянской области. Примерно в 16.00 неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, а потом скрылись.

Ранения получил заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Шатый. Он скончался на месте.

Ранее сообщалось о террористическом акте, в результате которого погиб депутат Народного Совета ЛНР Михаил Филипоненко. Он был совершен 8 ноября. Смерть политика наступила в результате взрыва в его автомобиле, который был припаркован возле дома в Луганске. ​

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#убийство
#брянская область
#фсб
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В Ленобласти учительницу географии подозревают в съёмке порно с детьми
10 ноября 2023, 09:02

Фото: istockphoto/stefanamer

Среди жертв мог быть её сын, которому на момент съёмки было 4 года.
SHOT пишет, что 36-летняя учительница работала в средней школе в одном из посёлков под Санкт-Петербургом. Днём она учила детей истории и географии, а вечерами занималась незаконной деятельностью.
 
Накануне вечером к учительнице домой нагрянули оперативники. Правоохранители обнаружили порно с участием детей школьного возраста. На данный момент доказан один факт насилия над несовершеннолетним в 2018 году — в отношении родного сына.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Детскую порнографию пока изучают. Учительница задержана.

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#учитель
#педагог
#насилие
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«Перепутала»: Пенсионерка по убеждению мошенников подожгла поликлинику вместо военкомата
На Урале задержали 69-летнюю пенсионерку, пытавшуюся поджечь больницу по ошибке
10 ноября 2023, 08:58

Фото: istock / Animaflora

В Ельце пенсионерка попыталась поджечь военкомат, но перепутала и чуть не сожгла поликлинику. Мошенники внушили ей, что там лежат ее деньги, и нужно совершить поджог, чтобы их вернуть.

По данным телеграм-канала SHOT, 69-летняя жительница города Асбеста стала жертвой украинских мошенников, убедивших ее, что нужно сжечь военкомат, чтобы спасти свои деньги.

Сообщается, что пенсионерка согласилась и приобрела 10-литровую канистру, куда залила 7 литров бензина. «Добрые» злоумышленники даже оплатили ей такси до здания. Однако, выйдя из машины, женщина перепутала стороны и пошла жечь больницу, находящуюся через дорогу от военкомата. Спустя несколько минут она попыталась поджечь дверь больницы на глазах других шокированных пенсионерок, которые пришли в больницу. К счастью, пожар вовремя потушил охранник.

Женщину задержали, на допросе она рассказала о разводе мошенников. Сейчас с ней общаются оперативники.  

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#мошенники
#пожар
#пенсионерка
#поджог
#больницы
#военкомат
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Сильный пожар произошёл на подмосковном складе
10 ноября 2023, 08:44

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар случился на складе компании «Газдевайс», которая занимается производством счётчиков газа в Ленинском городском округе — недалеко от Видного.
Shot пишет, что на место пожара готовится вылетать вертолёт На данный момент площадь возгорания — 2 тысячи кв.м. 

Ранее в Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов ГОК «Озерный» произошёл пожар. В результате ЧП  никто не пострадал, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Озерной горнорудной компании.

«В Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании произошло возгорание. На месте работают пожарные. Пострадавших нет», — цитирует агентство заявление компании.
Также пожар в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ удалось локализовать на площади около 22 000 квадратных метров, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

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#пожар
#склад
#подмосковье
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«Я — Бог»: Детскую больницу эвакуировали из-за учителя, который разделся перед всеми
Mash Amur: В Южно-Сахалинске эвакуировали детскую больницу из-за голого учителя
10 ноября 2023, 08:41

Фото: istock / sudok1

В Южно-Сахалинске пришлось эвакуировать детскую больницу на улице Емельянова. Причиной стал голый учитель, который называл себя Богом.
Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, обнаженный мужчина пришел в медучреждение, когда школьники проходили медкомиссию, а мамочки с детьми ждали планового приема. Россиянин присел на лавочку к десятиклассникам и начал орать, что все вокруг челядь, а он посланник бога.  Чуть позже он оставил свои вещи и пошел в туалет, а через несколько минут решил явить «божественные» формы миру.

Врачи вызвали полицию и спасателей, которые эвакуировали 500 человек на улицу.  Виновник инцидента тоже вышел на улицу и отправился в неизвестном направлении, позже его нашли у матери.

Выяснилось, что богом оказался 27-летний преподаватель истории з школы №26 в Южно-Сахалинске. Мужчина отправлен на освидетельствование.

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#учитель
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#человек
#мужчина
#преподаватель
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