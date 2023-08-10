На Гавайях из-за пожаров скончались 6 человек

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Гавайи превратились в выжженные тропики: сгорели деревья, автомобили, разрушились и обуглились здания.
РЕН ТВ пишет, что огненный ураган «Дора», который раздул лесные пожары, стал причиной всех бед. От большей части города Лахайна, который считался райским уголком, осталось пепелище. Люди пытались спастись от огня в океане. Туристов эвакуировали оперативно, а жителям отдаленных районов Лахайны не повезло: пожар заблокировал пути.
В данный момент сообщается о 6 погибших и десятках пострадавших. Люди столкнулись с перебоями со связью. Местные жители не остаются в стороне от беды. Например, одна женщина открыла «горячую линию» у себя в социальных сетях и организовала временные приюты для пострадавших.
Некоторые дороги на западе Мауи отрезал огонь и поваленные деревья: остальные магистрали погрязли в пробках. Власти требуют освободить дороги для пожарных, которые не могут попасть в зону ЧП. Тушить огонь с вертолётов не представляется возможным: порывы ветра не дают авиации сбрасывать воду. На острове ввели чрезвычайное положение. Власти штата Гавайи просят Белый дом поддержать жителей на федеральном уровне.
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В данный момент сообщается о 6 погибших и десятках пострадавших. Люди столкнулись с перебоями со связью. Местные жители не остаются в стороне от беды. Например, одна женщина открыла «горячую линию» у себя в социальных сетях и организовала временные приюты для пострадавших.
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Мария Фирсова