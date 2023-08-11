На Гавайях из-за природных пожаров погибли 53 человека

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Количество погибших из-за лесных пожаров в штате Гавайи достигло 53 человека, сообщили представители властей округа Мауи. Изначально было известно о 36 жертвах, передает РИА Новости.
«Сегодня стало известно о смерти еще 17 человек в районе Лахайна из-за возгорания. Общее число жертв теперь составляет 53», — гласит официальное заявление.Губернатор Гавайев Джош Грин в беседе с CNN поделился опасениями, что финальное число погибших может превысить 60. В качестве аналогии он упомянул трагедию 1960 года, когда на Гавайи обрушилось цунами, унесшее 61 жизнь.
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