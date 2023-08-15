На Гавайях нашли живыми 60 пропавших без вести после пожаров

Фото: iStock/ronniechua
На Гавайях одновременно нашли живыми 60 человек, которых считали без вести пропавшими после пожаров на острове Мауи.
Телеканал ABC News сообщает, что все 60 человек были найдены в одном доме. При этом сотни людей продолжают числиться пропавшими без вести.
Власти решили отказаться от термина «пропавший без вести». Теперь используется слово «неучтенный». Такое решение принято из-за того, что многие люди на острове не имеют доступа к средствам связи и не могут сообщить о себе родственникам и властям.
Ранее сообщалось, что число жертв пожаров на Мауи увеличилось до 89 человек. Губернатор штата Джош Грин сообщил, что это самый смертоносный пожар за последние сто лет на территории Соединённых Штатов. Лесные пожары, разразившиеся на островах Мауи и Большом острове из-за знойной погоды, усиливаются из-за мощного ветра, который принес с собой ураган «Дора».
Некоторые очаги пламени распространяются на территорию в 400 гектаров. Огнем были уничтожены различные населенные пункты, включая популярный у туристов Лахайна.
Читайте также:
Мощность взрыва в Махачкале оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте
В Махачкале более 600 доноров сдали кровь после ЧП на АЗС
Юрист Краснов раскрыл, кто может быть привлечен к ответственности за трагедию в Махачкале
Власти решили отказаться от термина «пропавший без вести». Теперь используется слово «неучтенный». Такое решение принято из-за того, что многие люди на острове не имеют доступа к средствам связи и не могут сообщить о себе родственникам и властям.
Некоторые очаги пламени распространяются на территорию в 400 гектаров. Огнем были уничтожены различные населенные пункты, включая популярный у туристов Лахайна.
Читайте также:
Мощность взрыва в Махачкале оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте
В Махачкале более 600 доноров сдали кровь после ЧП на АЗС
Юрист Краснов раскрыл, кто может быть привлечен к ответственности за трагедию в Махачкале
Мария Фирсова