На Гавайях сильные лесные пожары дошли до жилых домов

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Из-за сильных пожаров некоторые местные жители эвакуировались из своих домов и ринулись в океан в поисках спасения. Об этом сообщает Associated Press.
Причиной бедствия на Гавайях стали крупные лесные пожары. Их тушение осложняется мощным ураганным ветром, скорость которого около 97 км/ч.
По информации издания, людей экстренно эвакуируют. Местные жители вынуждены спасаться в океане, так как пламя разрастается и переходит на жилые дома. Предварительно, среди населения пострадавших нет. Известно об одном пожарном, который надышался дымом и был доставлен в медицинское учреждение.
В настоящее время, экстренные службы пытаются ликвидировать пожары.
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По информации издания, людей экстренно эвакуируют. Местные жители вынуждены спасаться в океане, так как пламя разрастается и переходит на жилые дома. Предварительно, среди населения пострадавших нет. Известно об одном пожарном, который надышался дымом и был доставлен в медицинское учреждение.
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Анастасия Крестьянова