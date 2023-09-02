На газозаправочной станции в московском Бутово произошла разгерметизация пропана

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
На автомобильной газозаправочной станции на юго-западе Москвы произошла разгерметизация пропана. Об этом сообщает РИА Новости.
Это случилось на улице Поляны в столичном районе Бутово.
Уточняется, что заправочная станция находится в непосредственной близости от жилых домов. Они расположены в 400 метрах.
В настоящее время станция обесточена.
В районе происшествия работают специалисты экстренных служб города.
Ранее Система-112 Московской области подвела итоги работы за летний период. Сотрудники приняли свыше трёх миллионов звонков от жителей и гостей региона. Служба быстрого реагирования «112» доступна в любое время, граждане могут позвонить по этому номеру даже при отсутствии денег на балансе.
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Уточняется, что заправочная станция находится в непосредственной близости от жилых домов. Они расположены в 400 метрах.
В районе происшествия работают специалисты экстренных служб города.
Ранее Система-112 Московской области подвела итоги работы за летний период. Сотрудники приняли свыше трёх миллионов звонков от жителей и гостей региона. Служба быстрого реагирования «112» доступна в любое время, граждане могут позвонить по этому номеру даже при отсутствии денег на балансе.
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Анастасия Чинкова