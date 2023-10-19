На Голанских высотах прогремел мощный взрыв неизвестного прохождения

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Сильный взрыв прогремел ночью на Голанских высотах около границы Израиля и Сирии. Об этом сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на свой источник в Сирии.
«Неидентифицированный взрыв был слышен на Голанских высотах», — информирует издание.Подробности о происшествии пока не известны.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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