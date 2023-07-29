На Горьковском водохранилище перевернулась яхта, есть погибший

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Яхта перевернулась во время шторма на Горьковском водохранилище, один человек погиб, передает региональное управление МЧС.
Отмечается, что трое человек были спасены. Судно перевернулось недалеко от пансионата «Буревестник».
По предварительной информации, причиной трагедии стал сильный ветер. На данный момент решается вопрос о буксировке пострадавшего судна.
Напомним, ранее тело погибшего из-за мощного шторма в Сочи мужчины нашли на берегу моря в Кудепсте. По предварительной информации, погибшим оказался отдыхающий из Тверской области. На данный момент его личность устанавливается. Тело мужчины волной вынесло на камни, где его обнаружили туристы.
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По предварительной информации, причиной трагедии стал сильный ветер. На данный момент решается вопрос о буксировке пострадавшего судна.
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Екатерина Коршунова