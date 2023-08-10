На горячую линию после взрыва поступило более 270 обращений жителей Сергиева Посада

Фото: Telegram-канал Дмитрия Акулова
Глава городского округа Сергиев Посад Дмитрий Акулов выехал на место ликвидации последствий взрыва производственно-складского здания. Специалисты продолжают разбор завалов. В МЧС пообещали вести работы круглосуточно.
«Поисково-спасательная операция продлится столько, сколько потребуется. На горячую линию поступило и обработано более 270 заявок. Будем продолжать принимать звонки и фиксировать обращения по телефонам: 8(496) 545-77-55, 8(915) 135-15-10. Утром продолжим информирование о ликвидации последствий», – написал Акулов в своём Telegram-канале.Взрыв прогремел в среду в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина скончалась в больнице, пострадали 55 человек, в медучреждениях остаются 23. Пропавшими без вести числятся восемь человек.
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