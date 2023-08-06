На границе Крыма и Херсонской области приостановили работу КПП

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Работа одного из трех пропускных пунктов Чонгар на границе Крыма и Херсонской области приостановлена. Об этом сообщили власти Крыма.
Напомним, ранее Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма.
По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста, ремонтные работы уже начались. Часть ракет удалось сбить силами ПВО. Сообщается, что никто не пострадал. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.
Также врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 6 августа ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий. Данный пролив связывает город Геническ с Арабатской стрелкой. ВСУ обстреляли мост, который проходит через этот пролив.
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По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста, ремонтные работы уже начались. Часть ракет удалось сбить силами ПВО. Сообщается, что никто не пострадал. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.
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Екатерина Коршунова