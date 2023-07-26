На Ибице турист целовал чужого ребёнка и попытался похитить его на глазах у матери

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На пляже Таламанка, Ибица, марокканец поцеловал чужого ребенка и попытался похитить его.
Полицейские задержали марокканца. При этом он оказывал сопротивление. Мужчине предъявлены обвинения в похищении несовершеннолетнего и преступлении сексуального характера.
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