На Иваньковском водохранилище в Дубне спасли травмированного рыбака

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспас эвакуировали получившего травму рыбака. Инцидент произошёл в акватории Иваньковского водохранилища в городском округе Дубна, сообщили в пресс-службе ведомства.
Утром в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился местный житель и попросил помочь товарищу, который во время рыбалки поскользнулся и упал на металлический ящик со снастями. Боль от травмы была настолько сильной, что рыболов не мог пошевелиться.
Причалив к берегу, работники подразделения передали мужчину бригаде скорой помощи. С переохлаждением и подозрением на перелом рёбер пациента доставили в больницу.
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«Работники противопожарно-спасательной службы выдвинулись к месту происшествия на катере «Хивус». Они обнаружили 39-летнего мужчину в 500 м от берега. Спасатели спустились на лёд и пешком добрались до любителя рыбной ловли. Они осмотрели пострадавшего, зафиксировали его на спинальном щите и доставили до судна на воздушной подушке», – рассказал замначальника части Александр Проценко.
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Лора Луганская