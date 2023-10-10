На израильском побережье Ашкелона ракета ХАМАС попала в отель

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Ракета ХАМАС попала в здание отеля в Ашкелоне, сообщает Haaretz.
«Ракета попала в отель Regina в Ашкелоне на юге Израиля», - прокомментировали ситуацию в СМИ.
При этом, о количестве погибших и пострадавших пока ничего не уточняется.
«Мы нанесли крупный ракетный удар сотнями ракет по оккупированному Ашкелону в ответ на насильственное перемещение мирных жителей сектора Газа», - прокомментировали ситуацию представители исламистского движения в социальных сетях.
В настоящий момент известно о 900 израильтянах, погибших у результате эскалации конфликта Палестины и Израиля.
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Евгения Парфентьева