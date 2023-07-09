На Камчатке автомобиль упал в реку, один человек погиб

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Автомобиль упал с пристани в реку: один человек погиб, один числится пропавшим без вести.
Глава МЧС по Камчатскому краю Сергей Лебедев сообщил, что ЧП случилось в селе Тымлат. Джип упал в воду.
В автомобиле выбило лобовое стекло, людей внутри не обнаружили.
Известно, что в машине находились трое. Один смог добраться до берега, чуть позже было найдено тело другого мужчины. В данный момент спасатели ведут поиски третьего человека.
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Мария Фирсова