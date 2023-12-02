На Камчатке автомобиль врезался в группу солдат-срочников - видео

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya
На Камчатке легковой автомобиль врезался в группу военных, которые переходили дорогу. На одном из них был светоотражающий жилет, но это не спасло его от наезда.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 26-м километре старой трассы Петропавловск-Камчатский - Елизово, сообщает телеграм-канал Mash. Автомобиль, двигавшийся со скоростью около 80 километров в час, врезался в группу военных, переходивших дорогу. Машина после столкновения съехала в кювет и перевернулась.
По предварительным данным, пострадали 11 человек, вероятнее всего солдат-срочников. Некоторые находятся в тяжелом состоянии. Неподалеку от места происшествия находится военный городок. Предполагается, что за рулем находился 27-летний лейтенант из той же воинской части, где проходили службу пострадавшие. Военная автоинспекция и ГИБДД продолжают проверку с целью выяснения всех деталей инцидента.
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По предварительным данным, пострадали 11 человек, вероятнее всего солдат-срочников. Некоторые находятся в тяжелом состоянии. Неподалеку от места происшествия находится военный городок. Предполагается, что за рулем находился 27-летний лейтенант из той же воинской части, где проходили службу пострадавшие. Военная автоинспекция и ГИБДД продолжают проверку с целью выяснения всех деталей инцидента.
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Александр Бойцов