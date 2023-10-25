На Камчатке грабители напали на дальнобойщиков и украли 3 тонны икры

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На Камчатке на дальнобойщиков, которые двигались из поселка Ключи в Петропавловск-Камчатский, напала группа неизвестных.
«МК» пишет, что нападавшие в масках были вооружены ножом и пистолетом. Они заставили водителя грузовика и пассажира загрузить в свою машину красную икру, которую перевозили дальнобойщики.
Груз весил почти 3 тонны. Его оценивают в 3,5 млн рублей.
Преступники скрылись. На их след вышли по горячим следам, сообщает МВД. Икру нашли на складе, подозреваемых арестовали.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее 64-летний монах избил и изнасиловал знакомую, которая отказала ему. Под суд попал 64-летний послушник одного из монастырей в Чхонджу.
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Ранее сообщалось, что в Южной Корее 64-летний монах избил и изнасиловал знакомую, которая отказала ему. Под суд попал 64-летний послушник одного из монастырей в Чхонджу.
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Мария Фирсова