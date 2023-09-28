На Камчатке грибнику пришлось прятаться от медведя на дереве

Фото: istockphoto/steverts
«Хотите скрасить серые осенние будни? Тогда отправляйтесь в лес за лисичками, эмоции зашкаливают», — сказано в посте.
Ранее в Оренбургской области на поле заметили медведя, бежавшего рядом с машиной. На видео заметно, как медведь бежит по полю и старается догнать машину водителя-очевидца. Потом зверь устал и остановился.
Читайте также:
В Оренбургской области медведь бегал наперегонки с машиной
В Новосибирской области медведь остановил поезд
Медведь держит в страхе город в Челябинской области