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На Камчатке грибнику пришлось прятаться от медведя на дереве

28 сентября 2023, 14:07
Фото: istockphoto/steverts

Фото: istockphoto/steverts

В городе Вилючинск грибник столкнулся в лесу с медведем.
Видеозапись опубликовали в городском сообществе во «ВКонтакте». «Лента. Ру» пишет, что хищник загнал мужчину на дерево. Грибник спрятался среди веток и снимал медведя на видео. На видео заметно, как зверь бродит вокруг укрытия грибника и нюхает воздух.
«Хотите скрасить серые осенние будни? Тогда отправляйтесь в лес за лисичками, эмоции зашкаливают», — сказано в посте.

Телеканалу «41-й регион» в Службе по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края объяснили, что главное при встрече с медведем — ни в коем случае не провоцировать хищника.

Ранее в Оренбургской области на поле заметили медведя, бежавшего рядом с машиной. На видео заметно, как медведь бежит по полю и старается догнать машину водителя-очевидца. Потом зверь устал и остановился.

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#медведи
#животные
#животное
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Американец провёл в тюрьме 28 лет, будучи невиновным
28 сентября 2023, 14:40

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Выяснилось, что американец не совершал изнасилования.
Associated Press пишет, что Герардо Кабаниллоса из США был приговорён  к тюремному заключению в 1996 году. Суд решил, что он был одним из двух вооруженных мужчин, ограбивших пару. Люди сидели в припаркованной машине в городском парке в Саут-Гейте. Потом преступники увели женщину в заброшенное здание и изнасиловали.
 
Анализ ДНК, который провели недавно, показал, что Кабаниллос не причастен к изнасилованию. Суд пересмотрел дело. 26 сентября американца освободили.
 
При этом в 1996 году Кабаниллос сам признался в преступлении. Кабаниллос признал свою вину, оказавшись под давлением следствия и угроз. Признание якобы должно было смягчить приговор.
 
Пересмотр дела Кабаниллоса состоялся благодаря работе California Innocence Project. Организация помогает заключенным, в чьих делах существуют нестыковки.

Ранее сообщалось, что суд Ленинского районного суда Уфы частично удовлетворил иск 86-летнего Фатхуллы Исхакова о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Министерство финансов РФ обязуют выплатить пенсионеру 31,6 миллион рублей.

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#тюрьма
#суд
#насилие
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Скончался актер Майкл Гэмбон - Дамблдор из фильмов о Гарри Поттере
28 сентября 2023, 14:37

Фото: iStock/Joel Santos

Скончался актер Майкл Гэмбон на 83-м году жизни. Он прославился своей ролью профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Об этом сообщает британское агентство PA.
Гэмбон играл директора Хогвартса начиная с третьей части серии фильмов о Гарри Поттере. Он заменил Ричарда Харриса, который играл профессора в первых двух частях и скончался в 2002 году.

Родственники актера уточнили, что он мирно умер в больнице.

Ранее стало известно, что Одно из уникальных изданий «Гарри Поттера», подписанное автором серии Джоан Роулинг, предлагается к продаже на аукционе в Великобритании. Ожидается, что его стоимость может достигнуть 8-12 тысяч фунтов.

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#семья
#шоу
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Сотрудник Госдумы подрался с соседями из-за собачьих экскрементов
Помощник депутата Госдумы Шаманова подрался с соседями из-за выгула собак
28 сентября 2023, 13:47

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Помощник депутата Госдумы Владимира Шаманова подрался с соседями, которые выгуливали собак на газоне у дома, сообщает Telegram-канал SHOT.
Сергей Поляков работает в Государственной думе и живет в многоквартирном доме в центре Москвы. Он решил объяснить соседям, что нельзя выгуливать собак на газоне у дома, на котором, ко всему прочему, установлена запрещающая выгул животных табличка. Словесный конфликт перешёл в драку.

По словам участницы драки Кузнецовой, Поляков первый накинулся на нее с кулаками, а оттащили его случайные прохожие.

Помощник депутата же утверждает, что все было наоборот. Он решил заснять момент, когда Кузнецова выгуливает свою собаку в неположенном месте, тогда женщина набросилась на Полякова и выбила телефон у него из рук. Мужчина решил сделать то же самое с телефоном Кузнецова, однако, в этот момент на него напали сзади и стали душить. Только тогда он дал сдачи.

Соседи Полякова написали на него заявление в полицию, он ответил собачникам тем же.

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#собаки
#москва
#госдума
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Соседка жильцов из сгоревшей квартиры в Королёве рассказала о ЧП
28 сентября 2023, 13:18

Фото: Евгений Лавряшин

Жительница квартиры на четвёртом этаже, где произошло возгорание утром 28 сентября, рассказала о проишествии.

Жительница дома на проспекте космонавтов рассказала, что моментально пламя охватило весь подъезд. 

«Без пятнадцати восемь я ещё спала, услышала с улицы кричат: «Прыгайте, прыгайте!» Слышно, что тревожное настроение у людей, я выглянула — увидела, что дым валит и люди собрались. Быстро оделась и выскочила в подъезд, здесь бегал сосед весь чёрный обгорелый, видно, что с ожогами. Спрашиваю: «Вы из одиннадцатой квартиры?». Он ответил, что да. Дальше я начала стучать соседке. Кричу ей: «Алёна, выходи, у нас тут пожар!» Алёна успела выскочить», — рассказала жительница дома Наталья. 

В настоящее время пожар полностью потушен. Квартира №11 площадью 60 квадратных метров полностью выгорела. Пострадала квартира №16.  


Сегодня утром, 28 сентября, загорелась трёхкомнатная квартира на т3 этаже дома на проспекте Космонавтов в Королёве. Из здания эвакуировали 20 человек, 5 из них — дети.
В настоящее время пожар полностью потушен, но в подъезде отключено электроснабжение.

Управляющая компания уже занимается ремонтом электропроводки.

По словам заместителя главы администрации городского округа Королёв Сергея Иванова, погибших при пожаре нет, пострадавших — 3 человека, 1 — госпитализирован, эвакуировано 18 человек.

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#квартиры
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#люди
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Российскую систему бронирования Leonardo атаковал Киев
За атакой на систему Leonardo стоит IT ARMY of Ukraine
28 сентября 2023, 12:53

Фото: iStock/Svitlana Hulko

За атакой на российскую систему бронирования Leonardo стоят украинские хакеры, об этом «РИА Новости» сообщил источник на рынке кибербезопасности.
«Атакует IT ARMY of Ukraine», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Напомним, в работе Leonardo произошли серьезные сбои. Позже в Ростехе сообщили, что причиной сбоя стала массированной DDoS-атака из-за рубежа.

Однако, в настоящий момент затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены, заявили представители «Аэрофлота».

Ранее в аналитическом центре Stormwall заявили, что Россия в первом полугодии 2023 года опустилась на десятое место в списке стран, которые наиболее часто подвергаются атакам хакеров, потеряв семь позиций по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года.

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#сбой
#бронирование
#украина
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Воры обнесли дом главы Южного Бутова
Из дома главы Южного Бутова Голубцова украли деньги и пистолет
28 сентября 2023, 12:42

Фото: iStock/sqback

Подмосковный дом главы муниципального округа Южное Бутово Павла Голубцова обнесли воры, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, дом 44-летнего чиновника находится в поселении Рязановское в Новой Москве.

Рано утром Голубцов уехал на работу, а когда вернулся домой, то обнаружил, что окно на первом этаже двухэтажного дома было отжато, предположительно, монтировкой, внутри коттеджа были беспорядок и грязные следы.

Воры вскрыли металлический сейф, из которого украли травматический пистолет и наличные (точная сумма украденного не уточняется).

В настоящий момент выясняется, пропало ли что-то еще из ​коттеджа ​Голубцова. Преступников разыскивает полиция.

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#москва
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#деньги
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Тело новорождённого ребенка нашли в мусоропроводе в Вологодской области
28 сентября 2023, 12:34

Фото: iStock/vmargineanu

Жительница Череповца обнаружила тело новорождённого ребенка в мусоропроводе дома на Северном шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета по Вологодской области.
«28 сентября 2023 года, около 8 часов 30 минут, в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела новорожденного мальчика в мусоросборном помещении одного из девятиэтажных домов», — говорится в релизе.

На место происшествия прибыли сотрудники следственного комитета и криминалисты. Для выяснения точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. Также выясняются личности родителей ребенка.

Ранее также стало известно, что в Красноярском крае местная жительница убила своего новорождённого ребёнка, после чего 15 лет скрывалась в Свердловской области.

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#происшествия
#сотрудники
#тела
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У самолета, который летел из Москвы в Турцию, отказало системное оборудование
28 сентября 2023, 12:32

Фото: iStock/AlekseiAntropov

На борту, который летел по направлению Москва — Анталия, отказала система предупреждения столкновения.
Системное оборудование отказало у пассажирского самолета Москва — Анталия, который вылетел из аэропорта Внуково, пишет Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Экипаж воздушного судна доложил о неполадках в работе оборудования «ТКАС», которое отвечает за предупреждение столкновения самолетов в воздухе.

Ранее капитан авиарейса «Уральских авиалиний», посадивший  самолёт в поле под Новосибирском, объяснил журналистам, почему так и не стал добираться до омского аэропорта. Причиной тому cтали неблагоприятные погодные условия в аэропорту прибытия, а также отказ «зеленой» гидросистемы и несоответствие расчётов расхода топлива реальному положению дел.

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#самолет
#турция
#аэропорт
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Минтранс Подмосковья: при возгорании автобуса на маршруте 67к пассажиры не пострадали
28 сентября 2023, 12:26

Фото: istockphoto / Tramvaen

Вблизи остановочного пункта «Строймаркет» в сторону области, в автобусе, работающем на муниципальном маршруте № 67к «Октябрьский –метро Котельники», утром 28 сентября, произошло возгорание.

Все пассажиры успели транспортное средство и пострадавших среди них нет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Водителю транспортного средства оказали медицинскую помощь.

На данный момент специалисты устанавливают причину возгорания автобуса. 

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