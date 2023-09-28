На Камчатке грибнику пришлось прятаться от медведя на дереве

Жительница дома на проспекте космонавтов рассказала, что моментально пламя охватило весь подъезд.

«Без пятнадцати восемь я ещё спала, услышала с улицы кричат: «Прыгайте, прыгайте!» Слышно, что тревожное настроение у людей, я выглянула — увидела, что дым валит и люди собрались. Быстро оделась и выскочила в подъезд, здесь бегал сосед весь чёрный обгорелый, видно, что с ожогами. Спрашиваю: «Вы из одиннадцатой квартиры?». Он ответил, что да. Дальше я начала стучать соседке. Кричу ей: «Алёна, выходи, у нас тут пожар!» Алёна успела выскочить», — рассказала жительница дома Наталья.