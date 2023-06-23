На Камчатке извергается вулкан

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Ночью было заметно свечение от лавы, появившейся в западной части вершинного кратера.
Последнее вершинное извержение вулкана Ключевской было с 30 сентября 2020 года по 8 февраля 2021 года.
Ключевская сопка— самый высокий из действующих вулканов Евразии. Его абсолютная высота равняется 4850 м. Вершинный кратер диаметром около 700 м.
Ранее вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра. Главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщило о пепловом выбросе на высоту 3 километра, зафиксированном специалистами на вулкане Эбеко, который находится на курильском острове Парамушир.