На Камчатке мачеха истязала 13-летнего подростка за плохую успеваемость

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На Камчатке 13-летнего подростка за плохую успеваемость истязала мачеха. Об этом региональная прокуратура сообщает в своем Телеграм-канале.
В отношении местной жительницы завели уголовное дело по п."г" ч.2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего). Ей грозит наказание сроком от трех до семи лет лишения свободы.
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