На Камчатке мошенники выманили у жителя города Вилючинск три миллиона рублей

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У жителя города Вилючинск на Камчатке мошенники выманили три миллиона рублей, убедив его в том, что кто-то списывает средства с его счёта и отправляет их в террористические организации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Камчатскому краю.
«Неизвестные позвонили мужчине, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили, что с его счетов уходят подозрительные операции за территорию РФ, и, возможно, этими операциями он финансирует террористические организации. Он испугался и поверил мошенникам», — цитирует агентство слова собеседника.
В настоящее время городской следственный отдел ОМВД возбудил по данному факту уголовное дело по ст. 159 (Мошенничество) УК РФ.
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