На Камчатке мошенники выманили у жителя города Вилючинск три миллиона рублей

У жителя города Вилючинск на Камчатке мошенники выманили три миллиона рублей, убедив его в том, что кто-то списывает средства с его счёта и отправляет их в террористические организации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Камчатскому краю.