На Камчатке мужчина сдался полиции из-за кражи сала в 2013 году;

Фото: Фотобанк Московской области
Муки совести и бессонница заставили жителя Камчатки прийти в полицию с повинной из-за кражи сала десятилетней давности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
В 2013 году было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением в жилище»). В полицию Камчатки поступило сообщение о краже из квартиры трех килограммов сало и верхней одежды. Общий ущерб хозяин жилища оценил в 26 тыс. рублей. Найти подозреваемого так и не удалось, поэтому в 2014 году расследование по делу о краже приостановили.
Отмечается, что обвиняемый извинился перед потерпевшим, а также возместил ему нанесенный ущерб.
В настоящее время дело направили в Усть-Камчатский районный суд, где оно будет рассмотрено по существу.
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«Второго июня 2023 года в Усть-Камчатский МО МВД России обратился мужчина и сообщил о совершенном им в 2013 году преступлении. Он в подробностях рассказал об обстоятельствах совершенного хищения. На вопрос следователя о том, что же привело в полицию спустя столько лет, обвиняемый ответил, что пришел, поскольку стал испытывать сильные душевные переживания по поводу своего деяния и у него начались проблемы со сном», — цитирует агентство сообщение прокуратуры.
В настоящее время дело направили в Усть-Камчатский районный суд, где оно будет рассмотрено по существу.
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Диана Аванесян