На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

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«На вулкане Ключевской сегодня ночью началось извержение стромболианского типа. На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия, зафиксировано спазматическое дрожание. Выбросов пепла пока не наблюдается», — цитирует агентство слова руководителя Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольги Гириной.
Ранее доктор физико-математических наук Петр Шебалин раскрыл причину землетрясения под Севастополем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».