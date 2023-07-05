На Камчатке найдены следы крушения истребителя МиГ-31

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Масляное пятно нашли в воде на месте крушения истребителя МиГ-31, который выполнял тренировочный полëт без боекомплекта.
Предполагается, что масляное пятно образовалось после того, как самолет упал в воду. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
До настоящего время члены экипажа не найдены.
Напомним, накануне сообщалось о крушении истребителя МиГ-31, который выполнял плановый учебный полет в Камчатском крае. На борту самолета находился экипаж из двух лëтчиков.
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До настоящего время члены экипажа не найдены.
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Анастасия Крестьянова