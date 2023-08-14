На Камчатке произошло покушение на замдиректора предприятия «Камчатоленпром»

Фото: iSock/Savusia Konstantin
Попытка убийства произошла вечером 7 августа в СНТ «Мечта», которое находится под Петропавловском-Камчатским.
Baza пишет, что Сергей Моргунов возвращался домой на Toyota Land Cruiser. Рядом с его домом ждал киллер: он открыл огонь по автомобилю, после чего скрылся. Киллер промахнулся и попал в левую руку мужчине. Замдиректора отделался дробовым ранением предплечья и локтя.
В данный момент Моргунов госпитализирован и проходит лечение. Киллера ищут уже несколько дней.
11 августа возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Связано ли оно с работой Моргунова, неизвестно. Само предприятие «Камчатоленпром» занимается разведением оленей, а также изготовлением и поставками их мяса.
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Мария Фирсова