На Камчатке пьяный повар зверски избил барменшу

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Повар зверски избил барменшу в кафе после ее замечания о том, что ему не стоит находиться в заведении пьяным. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Мужчина пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения. Барменша заведения попросила повара покинуть кафе и отправится домой. Мужчина негативно отреагировал на замечание коллеги и набросился на нее. Повар стал избивать девушку кулаками, затем повалил на пол и бил ногами по голове. После этого, разъяренный мужчина схватил ножи стал угрожать посетителям кафе. После избиения, мужчина скрылся.
Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, девушку госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, мужчина разыскивается.
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Анастасия Крестьянова