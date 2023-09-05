На Камчатке в Ключевском парке пропали два пожилых туриста

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В Ключевском парке на Камчатке пропали без вести два пожилых туриста. Об этом сообщили в сети природных парков «Вулканы Камчатки».
«В Ключевском парке пропали двое туристов: Александр Благуляк 1951 года рождения и Геннадий Кочкин 1951 года рождения», - уточняется в Telegram-канале сети.
Туристы следовали по маршруту поселок Ключи – озеро Державина – вулкан Средний – ледник Богдановича – пер. Безымянный – пер. Толбачик – пер. Толуд – к. Клешня.
Ранее также сообщалось, что двое туристов пропали после восхождения на действующий вулкан Барановского на Курильских островах. Спасатели начали поиски пары, но туристы самостоятельно вышли на связь. Сообщается, что помощь им не потребовалась.
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