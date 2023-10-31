На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ДТП

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На Камчатке следователи начали уголовное расследование по случаю смерти семилетнего мальчика в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в селе Мильково Мильковского района, сообщили на сайте прокуратуры региона.
Отмечается, что водитель автомобиля находился в трезвом состоянии и сообщил следователям, что не заметил мальчика. В связи с этим инцидентом было начато уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается нарушения правил дорожного движения с неосторожностью и повлекшего смерть потерпевшего. Подозреваемому водителю была наложена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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