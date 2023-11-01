На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту в 14 километров

На Камчатке усилилось извержение вулкана Ключевской. Столб выброшенного им пепла поднялся уже на высоту около 14 километров, сообщили сотрудники Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).
Накануне из Ключевского уже произошло несколько сильных пепловыбросов: вулкану присвоили наивысший, красный код авиационной опасности, а в нескольких камчатских посëлках прошли пеплопады.
Активность Ключевского проявляется чередованием потоков лавы, которые стекают с вулкана вдоль его южных склонов по Апахончичскому и Козыревскому желобам. В результате взрывной деятельности типа стромболиан лава выбрасывается на высоту до 500 метров над кратером. Спутниковые данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (КVERT) также показали, что шлейф пепла распространяется на расстояние до 280 километров к юго-востоку от вулкана.
Вулканы Камчатки были включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, как «один из наиболее выдающихся вулканических регионов мира», площадь которого — почти 4 млн гектаров. В него входят Южно-Камчатский заказник,Кроноцкий заповедник, а также природные парки «Быстринский», «Ключевской», «Налычево» и «Южно-Камчатский».
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