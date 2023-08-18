На Камчатке женщина зарезала любовника, обвинившего ее в изменах

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На Камчатке, во время ссоры со своим сожителем, женщина зарезала любовника. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.
В какой-то момент, между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Ревнивый любовник стал обвинять сожительницу в изменах и оскорблять. Женина схватила нож и нанесла им несколько ударов в область бедра возлюбленного. В результате удара, была порезана бедренная артерия, что стало причиной сильного кровотечения. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она находится под домашним арестом.
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