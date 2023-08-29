На камчатском вулкане нашли тело, предположительно, пропавшего 22-летнего туриста

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На Авачинском вулкане камчатские спасатели обнаружили тело, предположительно, туриста из Санкт-Петербурга, пропавшего там 27 августа. Об этом министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил на своей странице «ВКонтакте».
«Только что поисковая группа спасателей обнаружила тело человека на вулкане Авачинский. Вероятно, это тело человека, пропавшего там на днях. Предварительно — упал и разбился. Ведутся необходимые мероприятия», — говорится в публикации.
МЧС ранее проинформировала, что 22-летний турист из Санкт-Петербурга 27 августа ушел на восхождение на вулкан Авачинский в 25 км от Петропавловска-Камчатского. Его знакомая сообщила, что молодой человек пропал, не вернувшись вовремя в лагерь.
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