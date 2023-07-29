На Казань обрушился мощный ураган

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Шквалистый ветер повалил в Казани несколько деревьев, заборов, повредил крыши. Об этом сообщает мэрия Казани.
Отмечается, что в эти выходные в городе ожидаются грозы, ливни и град.
Людей призвали быть осторожными и не выходить на улицу без необходимости. Сообщается, что с одной из остановок общественного транспорта сорвало крышу, повалило несколько деревьев, а также фрагменты крыш снесло с нескольких домов.
Напомним, ранее в Сочи во время шторма погибла девушка. Накануне около 6 часов вечера девушка пошла купаться на дикий пляж, несмотря на сильные волны и шторм. Девушка начала тонуть. Её бросились спасать местные жители. Они попытались откачать пострадавшую и вызвали скорую. Но приехавшим врачам не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть.
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Людей призвали быть осторожными и не выходить на улицу без необходимости. Сообщается, что с одной из остановок общественного транспорта сорвало крышу, повалило несколько деревьев, а также фрагменты крыш снесло с нескольких домов.
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Екатерина Коршунова