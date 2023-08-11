На казанского бизнесмена возбудят уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

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На бизнесмена из Казани, который находится под административным арестом за дискредитацию Вооруженных сил РФ, хотят возбудить уголовное дело, сообщает МВД по Татарстану.
«В настоящее время по размещенным в сети интернет высказываниям, направленным на возбуждение вражды в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, полицейскими собран материал и направлен в следственное управление следственного комитета России по республике Татарстан для принятия процессуального решения», - прокомментировали ситуацию в министерстве.
При этом, ранее фигурант уже неоднократно привлекался к ответственности как за дискредитацию ВС РФ, так и за демонстрацию экстремистской символики. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и приговорили к 14 суткам ареста.
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