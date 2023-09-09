На кладбище под Екатеринбургом выкопали тело бойца ЧВК «Вагнер»

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Тело бойца ЧВК «Вагнер» Дениса было эксгумировано на алее славы в Свердловской области. На этом настояли родственники погибшего. Они захотели, чтобы его тело покоилось на малой родине.
23-летний Денис не служил в армии и завербовался в ЧВК из тюрьмы, в которую попал за хулиганство. Его направили на специальную военную операцию. Спустя неделю он погиб, сообщает E1.RU.
Родственники Дениса рассказывают, что им никто не сообщил о его гибели. Правда выяснилась только после поиска в интернете в списках погибших.
Тело Дениса покоилось на кладбище ЧВК в Березовском Свердловской области. Родственники добились эксгумации и переноса тела на малую родину в Пермский край.
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Екатерина Клепко