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На кладбище под Екатеринбургом выкопали тело бойца ЧВК «Вагнер»

09 сентября 2023, 08:41
Фото: Istock/Tatiana Ikoeva

Фото: Istock/Tatiana Ikoeva

Тело бойца ЧВК «Вагнер» Дениса было эксгумировано на алее славы в Свердловской области. На этом настояли родственники погибшего. Они захотели, чтобы его тело покоилось на малой родине.
23-летний Денис не служил в армии и завербовался в ЧВК из тюрьмы, в которую попал за хулиганство. Его направили на специальную военную операцию. Спустя неделю он погиб, сообщает E1.RU.

Родственники Дениса рассказывают, что им никто не сообщил о его гибели. Правда выяснилась только после поиска в интернете в списках погибших.


Тело Дениса покоилось на кладбище ЧВК в Березовском Свердловской области. Родственники добились эксгумации и переноса тела на малую родину в Пермский край.

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#кладбище
#вагнер
#чвк
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Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 296 человек
MAP: число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 296, еще 153 ранены
09 сентября 2023, 05:37

Фото: iStock/Srdjanns74

Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 296 человек, еще 153 человека получили ранения, сообщает Марокканское информационное агентство (MAP) со ссылкой на данные министерства внутренних дел.
«Число жертв землетрясения... составило 296 человек, а также пострадали 153 человека», — отмечается в сообщении агентства.
Напомним, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) ранее сообщил о землетрясении магнитудой 6,9, которое произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша.

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#сми
#человек
#землетрясения
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СМИ: при землетрясении в Марокко погибли по меньшей мере 93 человека
Al-Arabiya: при землетрясении в Марокко погибли по меньшей мере 93 человека
09 сентября 2023, 04:42

Фото: IStock/SteveCollender

По меньшей мере 93 человека стали жертвами землетрясения в Марокко, сообщает телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на информированный источник.
Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение с магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от города Марракеш.

«В результате землетрясения в Марокко погибли девяносто три человека, включая семьдесят три человека в районе аль-Хауз (провинция, граничащая с городом Марракеш)», — сообщает телеканал.
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#землетрясения
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Депутат Общественной палаты Щербаков устроил серьёзное ДТП в Крыму
Член крымской Общественной палаты Щербаков протаранил несколько автомобилей
08 сентября 2023, 20:10

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Депутат Общественной палаты Крыма Олег Щербаков протаранил несколько машин в Симферополе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что ДТП произошло недалеко от торгового дома «Киевский».

Отмечается, что во время движения у его машины отлетело колесо. Автомобиль Щербакова занесло, в результате чего он врезался в машину 61-летнего Петра Лесика. Медики диагностировали у него перелом рёбер, ног, а также разрыв селезёнки и лёгких. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Также известно о еще двух пострадавших.

Напомним, ранее ДТП с участием такси и служебной машины Госавтоинспекции произошло на юго-западе Москвы. По информации представителя пресс-службы, авария произошла в пятницу в районе Ленинского проспекта, дом 52. По предварительным данным, один человек пострадал.

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Жертвами ДТП в Туве стали пять человек

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#такси
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#дом
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#дома
#машины
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На юго-западе Москвы такси влетело в машину Госавтоинспекции
08 сентября 2023, 19:42

Фото: iStock/conejota

ДТП с участием такси и служебной машины Госавтоинспекции произошло на юго-западе Москвы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичной полиции.
По информации представителя пресс-службы, авария произошла в пятницу в районе Ленинского проспекта, дом 52. По предварительным данным, один человек пострадал.

На данный момент сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Напомним, смертельная авария произошла 8 сентября около 01:00 по местному времени на 926-м километре автодороги Р-257 «Енисей». Погибли пять человек. 

Глава региона Владислав Ховалыг сообщил в своем телеграм-канале, что после смертельной аварии, в которой погибли пять человек, министр лесного хозяйства и природопользования Тувы Темир Сарыг-Хаа и глава региональной Авиалесоохраны Алаш Куулар отстранены от должностей.

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В Ленобласти фура въехала группу велосипедистов, погибли две девочки

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Отец Леонида Агутина попал в больницу
Отец Леонида Агутина попал в больницу с эмболией и тромбозом вены
08 сентября 2023, 17:25

Фото: iStock/Екатерина Чеснокова

Николай Агутин был госпитализирован с эмболией и тромбозом вены. Болезни обнаружились после того, как он неудачно подвернул ногу в бассейне. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что Агутин-старший попал в больницу 6 сентября. За несколько дней до госпитализации он оступился на ступеньке в бассейне и подвернул стопу.

Отмечается, что первое время не беспокоила музыканта, однако после Агутин не смог стерпеть боль и пошёл к врачам. Медики диагностировали у Агутина эмболию и тромбоз вены.

Напомним, ранее российскому певцу Леониду Агутину понадобилась медицинская помощь в самолете из-за плохого самочувствия и боли в горле. По словам Агутина, после случившегося он смог отправиться на репетицию. Певец также отметил, что работа его спасает.

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#медики
#рф
#музыкант
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В Москве в квартире взорвался сейф в момент открытия
08 сентября 2023, 15:27

Фото: iStock/maxim4e4ek

На юго-востоке Москвы в многоэтажном жилом доме взорвался оружейный сейф. Взрыв произошел при его вскрытии, пострадал один человек. Об этом рассказали в экстренных службах столицы.
«При вскрытии оружейного сейфа в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Зеленодольская произошел взрыв», - цитирует РИА Новости слова своего собеседника.

Он добавил, что взрывной волной в квартире выбило окна. При этом пострадал мужчина, который открывал сейф. Он госпитализирован, однако пока о его состоянии точной информации нет. Полиция выясняет обстоятельства, при которых прогремел взрыв.

Ранее в12-этажном жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв. По прибытии на место происшествия экстренных служб, выяснилось, что в квартире на 12 этаже произошла разгерметизация газового баллона. При этом, пожара после взрыва не последовало.

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Пропавший директор НИИ оставил загадочное послание коллегам
#взрыв
#мужчина
#происшествия
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Педофил изнасиловал и обокрал школьницу в Воронежской области
08 сентября 2023, 14:21

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Воронежской области полиция ищет мужчину, который напал с электрошокером на 15-летнюю девочку, изнасиловал ее, а после этого украл смартфон. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что маньяк напал на девочку-подростка около 21.00 в районе улиц Бланская – Чапаева в Борисоглебске, когда она шла домой. Он ударил её электрошокером. Однако девочка смогла вырваться, но упала при попытке бегства. Нападавший догнал свою жертву изнасиловал ее и избил. В итоге она потеряла сознание.

После изнасилования мужчина забрал у подростка телефон и скрылся в неизвестном направлении. Добравшись домой, она рассказала все маме, та в свою очередь сразу обратилась в полицию. Сейчас полиция разыскивает преступника. Также предполагается, что у него были и другие жертвы.

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#полиция
#телефон
#мужчина
#девочка
#маньяк
#жертвы
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Пропавший директор НИИ оставил загадочное послание коллегам
В Москве пропал директор петербургского НИИ вакцин и сывороток
08 сентября 2023, 14:00

Фото: iStock/syahrir maulana

В Москве пропал Виктор Трухин, возглавлявший с 2011 года Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, сообщает «Фонтанка».
О пропаже Трухина заявила его дочь, 5 сентября он перестал выходить с ней на связь. 

Позже стало известно, что в день его пропажи топ-менеджера уволили с должности директора НИИ. Однако, он успел оставить прощальное письмо своим коллегам. 

«Я последний раз виделась с ним в воскресенье, 3 сентября. На следующий день он еще был на связи, а 5 сентября пропал. Официально уволен он был именно 5 сентября», — прокомментировала ситуацию дочь пропавшего.

Женщина отметила, что в последнее время он был очень уставшим и подавленным, однако, в версию о том, что он сбежал из страны. По ее словам, такой поступок просто не в его характере.

«Мы создали уникальное для нашей страны предприятие, но как раз его сложность является той ахиллесовой пятой, которая может самым неожиданным образом повлиять на будущее. Надеюсь, этого не произойдет, и институт сохранит и уникальные компетенции, и специалистов, которые сегодня составляют его суть и дух», — такое письмо Трухин оставил своим коллегам.

Где сейчас находится бывший директор НИИ — остается неизвестным.

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«Смертельный фаст-фуд»: Выявлена причина смерти девушки после съеденной шаурмы
В шаурме, от которой скончалась молодая девушка, обнаружили стафилококк
08 сентября 2023, 13:36

Фото: istock / Soumen Hazra

Жительница Курской области умерла, съев шаурму. В курице, входящей в состав ролла, обнаружен стафилококк. Предположительно, микроорганизмы появились из-за того, что мясо лежало не в холодильнике, от чего просто испортилось.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Количество пострадавших от опасной шаурмы растет, уже отравилось 22 человека. Всем поставлен диагноз пищевая токсикоинфекция. Половина пострадавших сейчас лежат в больнице под надзором врачей.

Ларек с фаст-фудом закрыли и задержали нескольких сотрудников. Следственный комитет возбудил дело по статье производство и хранение продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Полиция ищет владельца шаурмечной и поставщиков курятины. Шаурма пройдет экспертизу. 

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