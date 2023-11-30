На Клязьминском водохранилище утонул рыбак

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Пенсионер из подмосковных Мытищ утонул во время рыбалки на Клязьминском водохранилище.
«МК» пишет, что утром 28 ноября 77-летний мужчина отправился на рыбалку. Чуть позже его автомобиль обнаружили на берегу водохранилища рядом с деревней Никульское, а рядом с полыньей стоял рыболовный ящик. Спустя сутки тело рыбака извлекли из воды.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в Алма-Ате в пожаре задохнулись 13 человек, среди них двое россиян.
По данным Mash, среди погибших — двое российских студентов. 22-летний житель Якутии Герман Андреев и 22-летний Надир Абдусалямов из Татарстана.
Пожар в подвальном помещении трëхэтажного здания на улице Ади Шарипова вспыхнул в 5:30 утра. Большинство постояльцев спали в это время. Люди не успели среагировать и вовремя эвакуироваться на улицу.
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Ранее сообщалось, что в Казахстане в Алма-Ате в пожаре задохнулись 13 человек, среди них двое россиян.
По данным Mash, среди погибших — двое российских студентов. 22-летний житель Якутии Герман Андреев и 22-летний Надир Абдусалямов из Татарстана.
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Мария Фирсова