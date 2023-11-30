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На Клязьминском водохранилище утонул рыбак

30 ноября 2023, 10:14
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Пенсионер из подмосковных Мытищ утонул во время рыбалки на Клязьминском водохранилище.
«МК» пишет, что утром 28 ноября 77-летний мужчина отправился на рыбалку. Чуть позже его автомобиль обнаружили на берегу водохранилища рядом с деревней Никульское, а рядом с полыньей стоял рыболовный ящик. Спустя сутки тело рыбака извлекли из воды.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в Алма-Ате в пожаре задохнулись 13 человек, среди них двое россиян.
По данным Mash, среди погибших — двое российских студентов. 22-летний житель Якутии Герман Андреев и 22-летний Надир Абдусалямов из Татарстана.


Пожар в подвальном помещении трëхэтажного здания на улице Ади Шарипова вспыхнул в 5:30 утра. Большинство постояльцев спали в это время. Люди не успели среагировать и вовремя эвакуироваться на улицу.

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#происшествие
#мытищи
#рыбалка
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Несовершеннолетняя вожатая умерла в лагере в Свердловской области
30 ноября 2023, 10:18

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В ДОЛ «Солнышко» в Свердловской области подростку, которая работала вожатой, стало плохо во время выступления на сцене, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла 29 ноября в 16:05 в детском оздоровительном лагере «Солнышко» в городе Лесной. 

Несовершеннолетняя девочка приехала в лагерь в качестве вожатой, чтобы провести мероприятие для детей, отдыхавших по путёвке. Во время проведения мероприятия в актовом зале подростку стало плохо. Её попытались реанимировать собственными силами, вызвали скорую помощь, однако, она всё же скончалась. 

При этом, отчего умерла юная вожатая – не сообщается.

Прокуратура региона инициировала проверку по факту произошедшего.

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#трагедия
#прокуратура
#мероприятия
#лагерь
#подросток
#смерть
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ФСБ: В Крыму задержан украинский агент, шпионивший за Росгвардией
30 ноября 2023, 10:07

Фото: iStock/BrianAJackson

В Крыму задержан украинский агент, который собирал данные о Росгвардии, об этом сообщили в ФСБ РФ.
По информации ФСБ, задержанный житель Крыма являлся агентом украинских спецслужб. Для них он собирал информацию о передвижениях Росгвардии, а также о системе инженерных сооружений и ограждений, которые предназначены для обороны Крымского полуострова. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене в форме шпионажа.

При этом, отмечается, что следственные действия по этому факту продолжаются. 

Ранее в Воронеже задержали украинского агента, который планировал взорвать военкомат, а после уехать на Украину, чтобы вступить в ряды армии противника.

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#уголовное фсб
#украина
#крым
#задержание
#госизмена
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В Иерусалиме увеличилось число жертв теракта
Двое человек погибли в Иерусалиме в результате теракта
30 ноября 2023, 10:05

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Число погибших при стрельбе на въезде в Иерусалим выросло до двух человек.
Умер 70-летний мужчина. Ранее погибла 16-летняя девочка. 

«В результате теракта в Иерусалиме погиб еще один человек, 70-летний мужчина, число жертв достигло двух», - сказано в сообщении Times of Israel.
Напомним, двое боевиков утром обстреляли автобусную остановку в пригороде Иерусалима на улице Вейцмана. Обстрел производился из американских винтовок М-16. Террористы выбрали место нападения неслучайно —это ключевой транспортный узел Иерусалима.

По предварительным данным, 7 человек пострадали во время стрельбы в Иерусалиме. Сейчас к месту теракта съезжаются военные.


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#происшествие
#израиль
#новости
#теракт
#террористы
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В Иерусалиме во время теракта погибла 16-летняя девочка
30 ноября 2023, 09:30

Фото: istockphoto./Wirestock

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на медиков.
Погибла 16-летняя девочка. По предварительным данным, 7 человек пострадали во время стрельбы в Иерусалиме, пишет РЕН ТВ.  Сейчас к месту теракта съезжаются военные.

По некоторым данным, стрелявший террорист был нейтрализован.

Врачи оказывают помощь пострадавшим. Состояние двух человек оценивается как критическое.

Baza пишет, что двое боевиков утром обстреляли автобусную остановку в пригороде Иерусалима на улице Вейцмана. Обстрел производился из американских винтовок М-16. Террористы выбрали место нападения неслучайно —это ключевой транспортный узел Иерусалима.

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#израиль
#теракт
#новости
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При теракте в Иерусалиме пострадали семь человек, девушка скончалась
30 ноября 2023, 09:23

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В результате нападения на автобусную остановку в Иерусалиме пострадали шесть человек, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, рано утром двое боевиков напали на автобусную остановку неподалёку от въезда в город. 

В результате стрельбы пострадали восемь человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии, в настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась от полученных травм.

Отмечается, что оба нападавших были ликвидированы. При этом, личности стрелков пока что не раскрываются, также как и их мотивы. Официальных комментариев от израильских властей не поступало. 

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#израиль
#теракт
#стрельба
#погибшие
#пострадавшие
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В Алтайском крае обнаружили 8-летнего ребенка-инвалида в реке
30 ноября 2023, 09:10

Фото: iStock/eranicle

В селе Нижнекаменка Алтайского края в реке обнаружили 8-летнего ребенка-инвалида без признаков жизни.
Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале. 

Сообщается, что мальчик гулял во дворе усадьбы в Нижнекаменке с матерью. Она отвлеклась и зашла в дом, а её сын ушел в неизвестном направлении. Вечером ребёнка нашли в реке. Его не удалось спасти. 

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители начали проверку. 

Ранее в Петербурге под окнами многоэтажного дома обнаружили семиклассника, который поссорился с отцом из-за стрижки. Отмечается, что тело мальчика обнаружили под окнами многоэтажки. До инцидента ребёнок, проживавший с двумя братьями, мачехой и отцом, поссорился с последним из-за новой стрижки.

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#дети
#дети с инвалидностью
#происшествие
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В Петербурге женщина обвинила ученика младшей школы в домогательствах к сыну
30 ноября 2023, 09:01

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга женщина обвинила младшеклассника в домогательствах к сыну в спортшколе.
«Фонтанка» пишет, что мать ребёнка обратилась в полицию. По её словам, всего эпизодов сексуального насилия в отношении её 8-летнего сына было два. Они происходили две субботы подряд в раздевалке бассейна. Сначала мальчик рассказал тренеру об этом, но не получил помощь. А после второго случая ребёнок рассказал обо всём матери.

Мальчик, домогавшийся 8-летнего школьника, тренируется с ним в одной группе по плаванию. Он всего на 2-3 года старше. 

«Дословно ребенок объяснил, что случилось, так: «Раздвинул булки и пытался — туда». Я спросила: «Получилось?». Он ответил: «Не получилось, потому что я успел зажать. Он ударил меня пару раз по голове и отпустил», — рассказывает мать мальчика.
Женщина призывает привлечь тренера к ответственности, так как именно он никак не отреагировал на случившееся. Женщина обратилась в полицию и прокуратуру с заявлением. 

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#дети
#школьники
#насилие
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В Изариле сообщили о не менее чем шести пострадавших при теракте в Иерусалиме
30 ноября 2023, 08:59

Фото: iStock/zabelin

На автобусной остановке в Иерусалиме произошёл теракт, об этом сообщает The Times of Israel.
По предварительной информации, в результате террористического акта пострадали не менее шести человек. Диверсанта задержали.

В издании сообщили, что неизвестный открыл стрельбу на автобусной ​остановке. При этом, личность нападавшего и мотивы его поступка пока неизвестны. Официальных комментариев от правительства Израиля также пока нет. 

Напомним, сегодня МИД Катара объявил о продлении перемирия между армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС ещё на один день. Гуманитарная пауза должна завершиться 1 декабря в 07:00 (08:00 по московскому времени). При этом, конфликтующие стороны могут договориться о продлении перемирия.

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#теракт
#израиль
#пострадавшие
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Увеличилось число погибших россиян в хостеле в Алма-Ате
Двое россиян погибли в пожаре в алма-атинском в хостеле
30 ноября 2023, 08:51

Фото: istock / photovs

В Казахстане в Алма-Ате в пожаре задохнулись 13 человек, среди них двое россиян.
По данным Mash, среди погибших — двое российских студентов. 22-летний житель Якутии Герман Андреев и 22-летний Надир Абдусалямов из Татарстана. 

Пожар в подвальном помещении трëхэтажного здания на улице Ади Шарипова вспыхнул в 5:30 утра. Большинство постояльцев спали в это время. Люди не успели среагировать и вовремя эвакуироваться на улицу.

Всего на момент пожара в хостеле находились 72 человека. Причины ЧП выясняются. Место происшествия оцеплено.

Ранее два человека погибли во время мощного пожара в жилом доме в подмосковной Шатуре. Огонь охватил двухэтажное здание, которое находится в поселке Садовое. Утром на месте происшествия были обнаружены тела двух человек.

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#пожар
#казахстан
#россия
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