На Кольском полуострове пропали 12 школьников из Москвы

В связи с сообщением о травме ребенка на аттракционе «Полет в туннеле» сотрудниками парка «Остров мечты» были проведены все необходимые действия, которые предполагаются при травмировании посетителей. Об этом специально для «Радио 1» сообщили в пресс-службе парка.