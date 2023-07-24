На Кольском полуострове пропали 12 школьников из Москвы

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На Кольском полуострове пропало 12 московских школьников, которые отправились в поход на байдарках. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
Из сообщения следует, что несколько школьников из Москвы отправились в Мурманскую область, чтобы совершить поход на байдарках в сопровождении инструкторов.
Всего в пропавшей группе 14 человек. 12 школьников и два инструктора. Ведутся их поиски.
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«Однако в установленное время на связь не никто из группы не вышел, установить их местоположение не удается уже почти двое суток», - говорится в сообщении.
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Элина Позднякова