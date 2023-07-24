На Комсомольском проспекте в Москве взрывом БПЛА выбито несколько окон

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На Комсомольском проспекте в центре Москвы в результате взрыва беспилотного летательного аппарата выбито несколько окон. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
После подавления средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотники потерпели крушение. В результате взрыва одного из них пострадал дом №17 по Комсомольскому проспекту, где вылетели стекла нескольких окон. Второй дрон попал в высотное здание с вывеской «Леруа Мерлен» на улице Лихачева. Движение по Комсомольскому проспекту в сторону области временно перекрыто.
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Александр Бойцов