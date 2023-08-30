На Красной площади задержали отца 3-летнего мальчика, который страдает СМА

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В Москве на Красной площади задержали Дмитрия Бахтина, отцы 3-летнего мальчика, страдающего СМА.
Портал E1.RU, ссылаясь на супругу задержанного Яну, пишет, что семья Бахтиных приехала из Екатеринбурга в Москву, чтобы ребёнок прошёл плановое обследование. Дмитрий Бахтин вышел на пикет с просьбой спасти сына и был задержан.
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов ранее ответил на претензии отца мальчика, сыну которого со спинальной мышечной атрофией (СМА) необходим препарат «Спинраза». Это лекарство закуплено по решению суда и хранится в аптеке.
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«Мы сказали полицейским, что просто хотим, чтобы нас услышали, хотим достучаться. Нас с Мишей отпустили быстро, потому что находиться там с ребёнком долго было уже невозможно. Дима, муж, до сих пор в отделении»,- рассказала Яна Бахтина.
«В структурах Минздрава Свердловской области на сегодня нет ни одного врача, готового поставить мальчику укол. Причина прежняя – в России и в мире нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования «Спинразы» после «Золгенсма». Необходимо решение федерального консилиума», -заявил Андрей Карлов.Читайте также:
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Мария Фирсова