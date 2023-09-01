На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Выброс пара произошел на Красноярской ТЭЦ-2, аварийная ситуация уже устранена. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко в своем телеграм-канале.
Прежде, жители города сообщили о появлении дымного облака со стороны ТЭЦ. В МЧС по региону заверили, что населению произошедшее не угрожает. По словам очевидцев, они наблюдали непродолжительный выброс золы. Пономаренко подчеркнул, что аварийная ситуация разрешена и станция работает в штатном режиме.
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