Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара

На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара

На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара, пострадавших нет
01 сентября 2023, 10:38
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Выброс пара произошел на Красноярской ТЭЦ-2, аварийная ситуация уже устранена. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко в своем телеграм-канале.

Отмечается, что на работу станции инцидент не повлиял.

Прежде, жители города сообщили о появлении дымного облака со стороны ТЭЦ. В МЧС по региону заверили, что населению произошедшее не угрожает. По словам очевидцев, они наблюдали непродолжительный выброс золы. Пономаренко подчеркнул, что аварийная ситуация разрешена и станция работает в штатном режиме.

Читайте также:

Мощный пожар разгорелся рядом с ТЭЦ-22 в Дзержинском

Пожар на Лужской ТЭЦ в Новгороде распространился на 2300 квадратов

В Новой Москве два человека погибли в пожаре


#станция
#мчс
#тэц
#жители
#инцидент
#станции
Читайте нас в
В сети появились кадры школьников, которые плывут на линейку в Приморском крае
В Уссурийске дети плывут на школьную линейку на лодках
01 сентября 2023, 10:35

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

В городе Уссурийск Приморского края дети добираются на линейку Дня знаний вплавь, кадры публикует Telegram-канал «Говорит Москва».
На кадрах видно, как нарядные дети с букетами цветов плывут на резиновой лодке, которую толкает местный житель.
Напомним, на прошлой неделе в Приморском крае ввели режим ЧС из-за сильных осадков, внезапно выпавших на регион. По информации МЧС в регионе затопило более 500 жилых домов и 1700 придомовых территорий. 

Из-за наводнения в регионе перенесли начало учебного года, у старшеклассников уроки начнутся 4 сентября, у младшеклассников — 11-го. Но для торжественных линеек решили сделать исключение, чтобы не лишать детей праздника.

Читайте также:

Минобрнауки Херсонской области рассказало о желании первоклассников учить украинский язык

ФТС: Россия перед 1 сентября импортировала цветов почти на 46 миллионов долларов

Кравцов заявил, что в РФ никогда не будет полностью дистанционного образования
#дети
#мчс
#уроки
#регион
#праздник
#школа
#лодка
#наводнение
Читайте нас в
Медведь растерзал сторожа в Приморском крае
01 сентября 2023, 10:16

Фото: istockphoto/JNevitt

Жуткая трагедия произошла под Дальнегорском в Приморском крае. Медведь утащил в лес и загрыз насмерть сторожа лесозаготовительного участка.
Сначала о пропаже мужчины сообщили рубщики леса. Прибывшие полицейские обнаружили около туалета один ботинок пропавшего сторожа и принадлежавший ему сотовый телефон, передает РИА Новости. В лесу правоохранители услышали рычание, предположительно, тигра. Углубляться в заросли полицейские не стали, а сообщили о происшествии в охотнадзор.

Позже неподалеку от места исчезновения человека были обнаружены медвежьи следы. Специалисты охотнадзора смогли увидеть и самого хищника, но он поначалу скрылся. Затем было обнаружено тело сторожа, которого убил и частично обглодал медведь. Представитель местного министерства лесного хозяйства сообщил, что егеря сумели выследить и отстрелить зверя-людоеда. В настоящее время опасности для местных жителей нет.

Читайте также:

Жителей Подмосковья предупредили о возможном появлении диких животных на улицах

В Приморье ищут медведя с бидоном на голове

В Хабаровском крае автомобилист покормил дикого медведя с рук

#телефон
#специалисты
#полицейские
#мужчины
#медведи
Читайте нас в
Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь сознался в хищении 900 млн рублей
01 сентября 2023, 10:09

Фото: iStock/Zolnierek

Председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь сознался в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что рассмотрением дела будет заниматься Железнодорожный районный суд Красноярска. Судебное дело назначено на 14 сентября.

Напомним, что Олега Митволя арестовали в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей, предоставленных государством для строительства метро. Позднее экс-замглавы Росприроднадзора находился под домашним арестом.

Метрополитен в Красноярске начали строить в 1995 году, однако работы неоднократно приостанавливались из-за финансовых проблем. В 2013 году строительство законсервировали. Но уже в 2019 году по федеральному проекту «Чистый воздух» было выделено 950 млн рублей на возобновление строительства. Первая линия метро, длиной 9,76 км, будет построена к 2026 году.

Читайте также:

Бывшую судью осудили за многомиллионные хищения со счетов семьи Цапок

Суд арестовал обвиняемых в похищении знакомого и вымогательстве 1,5 млн руб. в Подмосковье

СК РФ обвиняет луганского экс-министра строительства и ЖКХ в хищении 40 млн рублей
#хищение
#суд
#строительство
#метро
#красноярский край
Читайте нас в
В центре Стамбула загорелся отель
Sabah: В центре Стамбула вспыхнул отель, 40 постояльцев спасены
01 сентября 2023, 09:34

Фото: iStock/Distortion Media

Крупный пожар возник минувшим утром в отеле в центральном районе Стамбула, эвакуированы 40 постояльцев. Об этом сообщает издание Sabah.
По информации агентства, причиной возгорания стало замыкание в электрощетке гостиницы.  

Пожар начался в 05:00 по мск, постояльцы отеля не смогли самостоятельно покинуть помещение из-за сильно густого дыма. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 40 туристов. Постояльцев выводили через окна и по пожарным лестницам, жертв удалось избежать. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, сообщает издание. 

Читайте также: 

Mash: В Москве на Новом Арбате горит ресторан

Число погибших при пожаре в доме в ЮАР увеличилось до 73 человек

В Маниле в пожаре погибли 15 человек



#спасатели
#пожар
#пожарные
#гостиницы
#человек
#происшествия
Читайте нас в
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА в Московской области
МО РФ: Средства ПВО уничтожили БПЛА в Люберецком районе Подмосковья
01 сентября 2023, 07:51

Фото: iStock/aapsky

Украинские формирования предприняли очередную попытку атаки объектов на территории РФ с использованием БПЛА. Силами ПВО дроны противника были уничтожены в воздухе над территорией Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что для нанесения удара, ВСУ использовали дрон самолетного типа. 

В результате уничтожения БПЛА над территорией Люберецкого района Московской области, пострадавших и разрушений нет, отметили в министерстве. 

Прежде, об успешной работе российской ПВО сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил слова благодарности российским военнослужащим и отметил, что в результате происшествия, никто не пострадал. 

Читайте также: 

Курчатов атаковали два украинских БПЛА

Baza: В Пскове опять слышна стрельба

В Минобороны подтвердили вечернюю атаку ВСУ на Брянск
#дрон
#сергей собянин
#бпла
#происшествия
#мэр
#всу
#минобороны
#пво
Читайте нас в
Рядом с Люберцами ПВО уничтожила беспилотник
Собянин сообщил о пресечении попытки пролета беспилотника к Москве
01 сентября 2023, 07:26

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта украинского БПЛА к Москве. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место происшествия прибыли экстренные службы.  

Градоначальник выразил слова благодарности российским военнослужащим, которые не позволили испортить День знаний.  

Ранее, Сергей Собянин сообщил, что в Орле обустраивают аэропорт для перехвата летящих к Москве БПЛА. Он также отметил, что по запросу российского оборонного ведомства, создаются новые системы ПВО, направленные на перехват дронов. 

 
Читайте также: 

Курчатов атаковали два украинских БПЛА

Baza: В Пскове опять слышна стрельба

ВСУ вновь пытаются атаковать Брянск, в городе слышны взрывы


#аэропорт
#день знаний
#сергей собянин
#бпла
#взрывы
#происшествия
#пво
Читайте нас в
Курчатов атаковали два украинских БПЛА
Губернатор Старовойт: Курчатов атаковали два украинских беспилотника
01 сентября 2023, 07:17

Фото: iStock/Naypong

Губернатор Роман Старовойт сообщил, что два украинских беспилотника атаковали утром Курчатов Курской области. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
В результате атаки противника, повреждения получили административное здание и жилой дом.

По предварительной информации, пострадавших нет. Глава региона отметил, что специалисты направлены на место происшествия. Будет дана оценка нанесенному ущербу, добавил Старовойт. 

Прежде сообщалось, что ВСУ вновь пытаются атаковать Брянск, очевидцы сообщили о взрывах в городе. 

Читайте также: 

Baza: В Пскове опять слышна стрельба

Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник

Собянин: В Орле обустраивают аэропорт для перехвата летящих к Москве БПЛА
#дом
#бпла
#жилой дом
#специалисты
#здание
#происшествия
#всу
#пво
Читайте нас в
В «Домодедово» и «Внуково» объявлен план «Ковер»
01 сентября 2023, 06:40

Фото: iStock/Zozulya

В аэропортах «Домодедово» и «Внуково» объявлен план «Ковер» Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
По информации канала, несколько рейсов задержаны на вылет и прилет.

Читайте также:

В «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» задержали более 20 рейсов

Baza: В Пскове опять слышна стрельба

Собянин: В Орле обустраивают аэропорт для перехвата летящих к Москве БПЛА

#аэропорт
#домодедово
#внуково
#москва
Читайте нас в
При обрушении потолка кафе в новосибирском Искитиме пострадали два человека
При частичном обрушении потолка кафе в Искитиме пострадали два человека
01 сентября 2023, 05:44

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Частичное обрушение потолочных перекрытий в кафе в городе Искитиме, Новосибирская область, привело к эвакуации 15 человек, из которых двое получили незначительные травмы, сообщили представители Главного управления МЧС по Новосибирской области.
Согласно данным ведомства, инцидент произошел вечером в четверг в двухэтажном административном здании на улице Комсомольская, где находятся кафе, пиццерия и столовая.

«Внутри пиццерии произошло обрушение деревянных элементов потолочных перекрытий площадью 20 квадратных метров. Собственными усилиями были эвакуированы 15 человек, включая четверых посетителей и одиннадцать членов персонала. В результате инцидента два человека получили легкие травмы, и их отпустили после оказания амбулаторной медицинской помощи», — заявили в официальных источниках.
Следственный комитет и прокуратура организовали проверку произошедшего инцидента.

Читайте также:

В Забайкалье полуторагодовалый ребенок погиб из-за обрушения потолка

В Москве дерево упало на забор детского сада из-за непогоды

В Японии сильный тайфун оставил без света 200 тысяч человек
#ребёнок
#следственный комитет
#прокуратура
#кафе
#дерево
#столовая
#травмы
#человек
#инцидент
Читайте нас в
Достижения.рф