На Крымском мосту приостановили движения машин

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено», - прокомментировали ситуацию в сообщении.
Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что российские системы ПВО сбили ещё одну украинскую ракету в районе Крымского моста. Уточняется, что ракету сбили в 500 метрах от пробки, которая стоит на закрытом Крымском мосту. Над мостом выпущена дымовая завеса, пострадавших нет.
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