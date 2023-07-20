Фото: iStock/Harry Wedzinga
На Крымском мосту объявили воздушную тревогу, запись в видеорегистратора разместил у себя Telegram-канал Baza.
«Внимание, воздушная тревога, всем покинуть мост», - говорит голос на записи за кадром.
Напомним, последний теракт на Крымском мосту произошел около 4 утра 17 июля. В результате двух атак беспилотников, обрушился один пролёт моста, ещё один сошёл с опоры. Супружеская пара из Белгородской области трагически погибла.
Читайте также:
В Новом Осколе состоялась церемония прощания с погибшими на Крымском мосту
Британский наемник назвал адом боевое столкновение с российскими военными
Макгрегор: Российские силы уничтожили почти всех боеспособных солдат ВСУ
Евгения Парфентьева