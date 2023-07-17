На Крымском мосту остановили движение из-за ЧП

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Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Телеграм-канале.
На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и ответственных служб. Также туда выехал зампредседателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.
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