На Кубани 13-летний школьник пырнул старшеклассника ножом в лицо

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На Кубани в ходе конфликта 13-летний школьник пырнул 16-летнего старшеклассника ножом-бабочкой.
Инцидент произошёл на территории учебного заведения, сообщает телеканал «360» со слов матери пострадавшего.
Женщина рассказала, что её сын разговаривал с другом на крыльце школы, когда к ним подошёл один из младших учеников и стал размахивать ножом. Пострадавший оттолкнул агрессора и тот упал, однако быстро поднялся и ударил оппонента в область уха. По словам матери пострадавшего, ранее между ребятами не было конфликтов.
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Женщина рассказала, что её сын разговаривал с другом на крыльце школы, когда к ним подошёл один из младших учеников и стал размахивать ножом. Пострадавший оттолкнул агрессора и тот упал, однако быстро поднялся и ударил оппонента в область уха. По словам матери пострадавшего, ранее между ребятами не было конфликтов.
«Сейчас сын находится на амбулаторном лечении дома. У него сильно болит челюсть и больно жевать. Врач сообщила, что нож вошёл совсем рядом от виска — буквально в полутора-двух сантиметрах», — цитирует издание слова собеседницы.
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Диана Аванесян