На Кубани 13-летний водитель устроил смертельное ДТП

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Следователи завели уголовное дело после смертельной аварии с тремя автомобилями на Кубани, одним из которых управлял 13-летний подросток. Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СКР по Краснодарскому краю.
Во вторник, 22 августа, на 52-м километре автодороги Стародеревянковская – Ленинградская - Кисляковская 13-летний подросток на машине отца выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. Отмечается, что 13-летний водитель и его 17-летний пассажир погибли.
Возбуждено уголовное дело по факту аварии с тремя автомобилями со смертельным исходом.
Ранее в результате лобового столкновения двух автомобилей в Ростовской области погибли восемь человек, в том числе четверо детей. ДТП произошло на Ростовской трассе. В настоящее время, на место происшествия прибыли руководители ГИБДД и представители Следственного комитета РФ. Причины аварии выясняются.
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Екатерина Коршунова