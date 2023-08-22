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На Кубани 13-летний водитель устроил смертельное ДТП

На Кубани подросток взял машину родителей и разбился в ДТП вместе с пассажиром
22 августа 2023, 20:55

Фото: iStock/Soumen Hazra

Следователи завели уголовное дело после смертельной аварии с тремя автомобилями на Кубани, одним из которых управлял 13-летний подросток. Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СКР по Краснодарскому краю.
Во вторник, 22 августа, на 52-м километре автодороги Стародеревянковская – Ленинградская - Кисляковская 13-летний подросток на машине отца выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. Отмечается, что 13-летний водитель и его 17-летний пассажир погибли.

Возбуждено уголовное дело по факту аварии с тремя автомобилями со смертельным исходом.


Ранее в результате лобового столкновения двух автомобилей в Ростовской области погибли восемь человек, в том числе четверо детей. ДТП произошло на Ростовской трассе. В настоящее время, на место происшествия прибыли руководители ГИБДД и представители Следственного комитета РФ. Причины аварии выясняются.

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#рф
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В Испании возле пляжа нашли неразорвавшийся снаряд
Europa Press: В Испании в 200 метрах от пляжа нашли неразорвавшийся снаряд
22 августа 2023, 20:00

Фото: iStock/dominikherz

Гражданская гвардия Испании обнаружила неразорвавшийся снаряд в 200 метрах от побережья. Об этом сообщает агентство Europa Press с ссылкой на источники.
Снаряд находился под водой на глубине 10 метров. Отмечается, что пляж ежедневно посещают десятки местных жителей и гостей города. Территория, на которой был обнаружен боеприпас, оцеплена. Представитель гражданской гвардии сообщил порталу, что его подразделение было поднято по тревоге.  

В настоящее время службы выясняют происхождение снаряда и то, как он мог оказаться вблизи берега. 

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#снаряд
#боеприпас
#мина
#испания
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В Санкт-Петербурге на КАД погибли 3 человека
22 августа 2023, 19:23

Фото: iStock/Sergey Pakulin

В Петербурге случилось смертельное ДТП на КАД с участием военного грузовика и двух легковых машин.
РЕН ТВ пишет, что в ДТП скончались как минимум три человека, ещё шестеро получили травмы.
 
Причиной аварии могло стать колесо грузовика, которое лопнуло.

Ранее сообщалось, что в результате лобового столкновения двух автомобилей в Ростовской области погибли восемь человек, в том числе четверо детей. ДТП произошло на Ростовской трассе. На месте происшествия побывали руководители ГИБДД и представители Следственного комитета РФ. Причины аварии выясняются. Известно, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

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#санкт-петербург
#авария
#дтп
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Умер итальянский певец Тото Кутуньо
На 81 году жизни скончался итальянский певец Тото Кутуньо
22 августа 2023, 18:25

Фото: iStock/SergeyPankratov

Итальянский певец Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Артист скончался в одном из медицинских учреждений Милана, куда был доставлен несколькими часами ранее. Причиной смерти стало обострение давнего заболевания. 

Итальянскому певцу было 80 лет. По информации портала, состояние его здоровья стремительно ухудшалось последнее время. 

Ранее сообщалось о смерти 36-летнего актера из «Игры престолов». Артист страдал редким заболеванием кожи, которое привело к его гибели на фоне других ​хронических болезней. 

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#заболевания
#артист
#смерть
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В Челябинске детей госпитализировали из лагеря «Уральская берёзка»
22 августа 2023, 18:19

Фото: iStock/Domepitipat

11 детей доставили в больницу из лагеря «Уральская березка» с подозрением на кишечную инфекцию.
РИА Новости сообщает, что 11 пострадавших детей находятся под наблюдением врачей. Состояние госпитализированных оценивается как стабильное.
 
По словам матери одного из детей, администрация лагеря просила забрать сына из-за рвоты, диареи и других признаков отравления.
 
Прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что туристы из России заразились кишечной инфекцией в турецком отеле. 

Туристы из России, которые отдыхают в четырехзвездочном отеле Armas Green Fugla в Аланье, жалуются на отравление и заражение кишечной инфекцией.
«По отелю ходят люди в белых халатах, снимают пробы. То ли бассейн виноват, то ли море, несоблюдение санитарных норм. Уборка велась, посуда была чистая, претензий не было. Но переболела вся наша семья, ребенок с температурой», — сообщила Вита Коберницкая.
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#отравление
#дети
#инфекция
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Адвокат Исаев: организаторам экскурсии диггеров по Неглинке грозит до десяти лет тюрьмы
22 августа 2023, 17:08

Фото: iStock/OlFedv

Адвокат Леонид Исаев заявил, что организаторам экскурсий по коллекторам Неглинки, в результате которой погибли 8 человек, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Скорее всего, здесь речь пойдет о ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих технике безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), наказание по которой составляет до десяти лет лишения свободы. Если, конечно, организаторы экскурсии в принципе могут быть привлечены к ответственности в ситуации, когда причиной смерти туристов стали не дефекты в архитектуре коллекторов», — подчеркнул адвокат в беседе с NEWS.ru.

Исаев отметил, что в установлении меры пресечения будет учитываться тот факт, в какой именно момент было разослано предупреждение о ливне — до или после начала смертельной экскурсии. Адвокат также добавил, что это дело будет положено в основу судебной практики как первое.

Напомним, следователи до сих пор не могут связаться с генеральным директором «Авангарда» Александром Лазовским, который может быть причастен к организации смертельной экскурсии по коллекторам Москвы, в которой погибли восемь человек.

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#предупреждение
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#наказание
#человек
#меры
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В Греции в лесном пожаре погибли 18 человек
22 августа 2023, 16:53

Фото: iStock/Toa55

Лесной пожар произошёл на северо-востоке Греции, погибли 18 человек.
По предварительной версии, погибшие являются нелегальными мигрантами, пишет РИА Новости, ссылаясь на заместителя пресс-секретаря пожарной охраны страны Иоанниса Артопиоса.

«Учитывая, что из близлежащих районов не поступало сообщений об исчезновении или пропаже жителей, выясняется возможность того, что люди попали в страну нелегально», –сообщает Артопиос.
Пожары в Греции приобрели катастрофический масштаб. На севере страны огонь подошёл к поселениям и уничтожил несколько домов. Деревенских жителей эвакуируют. Самостоятельно выбраться им не удастся из-за едкого дыма на дорогах. Огонь не получается взять под контроль, несмотря на усилия спасателей и авиации.

Также в Канаде продолжаются масштабные лесные пожары, из-за которых власти оказались вынужденными эвакуировать уже более 35 тысяч человек, а также ввести режим чрезвычайного положения на территории провинции Британская Колумбия.

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#греция
#пожар
#лесные пожары
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В Пакистане дети застряли на канатной дороге на высоте почти 370 метров
22 августа 2023, 16:42

Фото: istockphoto/Inna Polekhina

8 человек, среди которых 6 детей, застряли на кресельном подъемнике, который проходит через реку в северо-западной провинции Пакистана.
The Guardian пишет, что ЧП случилось в горном районе Баттаграм. Во время движения по канатной дороге у кабинки оборвались 2 из 3 тросов. Уже 9 часов люди висят на высоте 365 м.

Детей и взрослых пытаются спасти пакистанский спецназ и военные вертолёты. Люди ожидают помощи без воды и пищи. Спасателям удалось передать лекарства от укачивания. Сильный ветер лишает спасателей возможности быстрее прийти на помощь застрявшим.

Национальное управление Пакистана по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA) сообщает, что дети ехали в школу на ветхом подъемнике. Власти решили остановить работу подъемников, чтобы проверить их техническое состояние.

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#дети
#чп
#школьники
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ВСУ обстреляли белгородское село Поповка
В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Поповка
22 августа 2023, 16:16

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вооруженные формирования Украины обстреляли село Поповка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале.
Повреждения получил один частный дом. В результате удара ВСУ, в домовладении выбиты стекла, посечены фасад и забор.  

Глава региона также сообщил о нарушении работы линии газоснабжения. Среди мирного населения пострадавших и погибших нет. На место происшествия прибыли экстренные и аварийные службы.  

Прежде, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке проникновения украинской ДРГ на территорию области. 

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#губернатор
#происшествия
#лнр
#всу
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В Турции опасаются разрушения 600 тысяч домов в случае новых землетрясений
22 августа 2023, 16:15

Фото: istockphoto/Eymen Uzunkok

В Стамбуле ожидают новое землетрясение. В опасности могут оказаться 600 тысяч домов.
Об этом изданию Türkiye сообщил  министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки.
 
«Стамбул нас пугает. Здесь около 6 млн домов. Вероятно, 600 тысяч не выдержат землетрясения», —сообщил Ожасеки, добавив, что порядка 1,5 млн домов могут пойти под снос из-за возможного землетрясения.
По словам министра, основной задачей властей сейчас является переселение граждан в сейсмостойкое жильё. Большую часть такой недвижимости сдадут к декабрю 2023 года.
 
18 августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр сообщил, что Турция вступает в период разрушительных землетрясений.

По прогнозам сейсмологов, сильное землетрясение в Стамбуле магнитудой не ниже 7 с вероятностью в 65% может произойти до 2030 года, и с вероятностью в 95% - в течение 70 лет. Землетрясение повредит как минимум 211 тысяч домов. При этом в каждой квартире проживают в среднем три человека.

Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции случилось два мощных землетрясения. Стихия затронула 10 провинций страны, а также Сирию. Число погибших достигло почти 46 тысяч. Обрушилось 26,3 тысячи зданий. Ущерб превысил 105 млрд долларов.

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#землетрясение
#дома
#турция
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