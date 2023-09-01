На Кубани арестовали мужчину, который насмерть сбил 11-летнюю девочку

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В Краснодарском крае суд на два месяца арестовал водителя, который насмерть сбил в Успенском районе одиннадцатилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом пишет РИА Новости.
В краевом СУ СКР проинформировали, что 29 августа 35-летний житель станицы Успенской на «Ниве» сбил одиннадцатилетнюю девочку, выехав на обочину в нетрезвом состоянии. В результате аварии ребенок скончался. Преступник скрылся с места ДТП, но благодаря очевидцам его удалось оперативно найти и задержать.
Мужчине предъявлено обвинения в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть малолетнего ребёнка по неосторожности, а также в оставлении средства его совершения (пункты «а, б» ч.4 ст. 264 УК РФ).
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Мужчине предъявлено обвинения в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть малолетнего ребёнка по неосторожности, а также в оставлении средства его совершения (пункты «а, б» ч.4 ст. 264 УК РФ).
«Суд, рассмотрев ходатайство следствия, пришел к выводу о необходимости его удовлетворения. Фигурант заключен под стражу на срок 2 месяца», — цитирует агентство сообщение пресс-службы судов Краснодарского края.
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Диана Аванесян