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На Кубани арестовали мужчину, который насмерть сбил 11-летнюю девочку

СК: На Кубани арестовали мужчину, который насмерть сбил 11-летнюю девочку
01 сентября 2023, 01:14
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

В Краснодарском крае суд на два месяца арестовал водителя, который насмерть сбил в Успенском районе одиннадцатилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом пишет РИА Новости.
В краевом СУ СКР проинформировали, что 29 августа 35-летний житель станицы Успенской на «Ниве» сбил одиннадцатилетнюю девочку, выехав на обочину в нетрезвом состоянии. В результате аварии ребенок скончался. Преступник скрылся с места ДТП, но благодаря очевидцам его удалось оперативно найти и задержать.

Мужчине предъявлено обвинения в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть малолетнего ребёнка по неосторожности, а также в оставлении средства его совершения (пункты «а, б» ч.4 ст. 264 УК РФ).


«Суд, рассмотрев ходатайство следствия, пришел к выводу о необходимости его удовлетворения. Фигурант заключен под стражу на срок 2 месяца», — цитирует агентство сообщение пресс-службы судов Краснодарского края.

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В «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» задержали более 20 рейсов
01 сентября 2023, 02:02

Фото: iStock/anyaberkut

В аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» задержаны минимум 25 авиарейсов, еще 19 отменены. Такую информацию публикует «Яндекс.Расписание».
По информации на 1:43 1 сентября, в «Домодедово» 11 рейсов задержаны, еще 14 отменены, во «Внуково» 11 рейсов задержаны и три отменены, в «Шереметьево» три рейса задержаны, еще два отменены.

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В Москве на Серпуховско-Тимирязевской линии метро человек упал на пути
01 сентября 2023, 01:05

Фото: iStock/spacedrone808

В Москве на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро человек упал на пути. Об этом московский департамент транспорта сообщил в своем Телеграм-канале.




Уточняется, что временно движение поездов от станции «Нагорная» до «Южной» было остановлено. В настоящее время столичный метрополитен работает в штатном режиме.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

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Псковский губернатор Ведерников заявил о появлении неопознанного объекта в небе
01 сентября 2023, 00:26

Фото: сайт Кремля

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в небе над микрорайоном Кресты был зафиксирован неопознанный объект. Об этом пишут «Известия».
«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На земле никаких последствий нет», — цитирует издание слова главы региона.

Он добавил, что были приняты все необходимы меры для его ликвидации.

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#россия
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В Москве задержали врио главы ОМВД «Новогиреево»
В Москве задержали врио главы ОМВД «Новогиреево» Пюрвеева по делу о взятке
01 сентября 2023, 00:11

Фото: iStock/Rawf8

Следователи задержали врио начальника ОМВД "Новогиреево" Владимира Пюрвеева, его подозревают во взятке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Врио главы ОМВД «Новогиреево» Пюрвеев стал подозреваемым по п. б ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) УК РФ», — сообщил агентству источник.

Отмечается, что в настоящее время полицейский задержан. Подробности уголовного дела, по которому проходит Пюрвеев, не раскрываются.

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Baza: В Пскове опять слышна стрельба
31 августа 2023, 23:39

Фото: iStock/RamonCast

В Пскове звучат звуки стрельбы. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
По предварительным данным, город пытаются атаковать беспилотники, работают системы ПВО.



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#пво
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Mash: В Москве на Новом Арбате горит ресторан
Mash: В Москве на Новом Арбате загорелся ресторан «Генацвале»
31 августа 2023, 23:24

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В центре Москвы загорелся пожар. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, возгорание случилось в ресторане грузинской кухни «Генацвале», расположенном на Новом Арбате. Предположительно, загорелись жировые отложения в вытяжке.



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#рестораны
#москва
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Полиция ищет участников массовой драки в столичном ТЦ «Ривьера»
31 августа 2023, 22:47

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Полиция устанавливает личности тех, кто устроил массовую драку в торговом центре «Ривьера» на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ, передает РИА Новости.
«В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в торговом центре на Автозаводской улице. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции», - говорится в сообщении.

Однако по прибытии полицейских все участники драки успели скрыться. Таким образом, полиция устанавливает подробности конфликта. Опрашиваются свидетели и изучаются камеры видеонаблюдения. Участников массовой драки разыскивают для задержания.

Напомним, массовая драка с участием бойцов смешанных единоборств ММА произошла в московском ТРЦ «Ривьера» во время пресс-конференции промоушена «Наше дело». Отмечается, что инцидент произошел после того, как бойцу Шовхалу Чурчаеву адресовали провокационный вопрос. Затем последовала драка, которую сотрудники охраны вовремя не смогли остановить.

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#сотрудники
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Рэпер 50 Cent швырнул микрофон в толпу и разбил голову посетительницы его концерта
31 августа 2023, 22:00

Фото: iStock/Cesare Ferrari

Американский рэпер 50 Cent швырнул микрофон в толпу и разбил голову посетительницы его концерта. Теперь ему грозит уголовное дело. Об этом сообщает TMZ.
Сообщается, что 30 августа 50 Cent выступал в Лос-Анджелесе в рамках своего тура The final lap 2023. Когда рэпер исполнял песню, ассистенты дали музыканту несколько неисправных микрофонов. В результате 50 Cent разозлился и швырнул один из них в толпу зрителей.

Микрофон попал в голову ведущей местной радиостанции Power 106 Брианы Монгейн и до крови рассёк ей лоб. Отмечается, что Монгейн была госпитализирована. По ее словам, перед тем, как рэпер бросил микрофон, то смотрел именно на нее. Монгейн написала заявление в полицию.

Музыкант может стать подозреваемым в уголовном деле.

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В Дагестане во время игры во дворе дома погиб ребенок
31 августа 2023, 21:36

Фото: iStock/Motortion

В Дагестане восьмилетний мальчик во время игры во дворе своего дома запутался в веревке и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
31 августа, в четверг, в дежурную часть полиции Кизлярского района поступило сообщение, что в поселке Степной во дворе собственного дома погиб ребенок. Оказалось, что несчастье произошло с мальчиком во время игры с друзьями.

«Ребенок играл со своими сверстниками, катаясь на веревке, свисающей с виноградного навеса. Во время игры веревка обвила шею мальчика, в результате чего он не смог самостоятельно выбраться», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что друзья мальчика сразу же побежали за взрослыми, чтобы те оказали ему помощь, однако они не успели. Ребенок погиб.

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