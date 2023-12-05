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На Кубани двое мужчин из ревности к женщине насмерть забили соперника

05 декабря 2023, 15:19
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Двое разнорабочих кубанской фермы из ревности к женщине до смерти забили местного жителя деталью от трактора, спрятав его тело в навозе. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.
Следствие установило, что трое мужчин и женщина работали в фермерском хозяйстве в хуторе Прикубанский Славянского района, там же они и проживали. 21 сентября во время ужина и распития алкоголя между тремя мужчина произошла ссора на почве ревности к их женщине. В итоге двое мужчин забили насмерть третьего металлической деталью от трактора. Он умер на месте.

Далее рабочие погрузили тело товарища в ковш трактора, перевезли его в водный канал и засыпали навозом. Однако неделю назад на труп наткнулся хозяин фермы. Он и вызвал полицию.


«Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю мужчине предъявлено обвинение в убийстве знакомого. В настоящее время 37-летнему фигуранту по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении ведомства.

При этом второй участник убийства сбежал. Он объявлен в розыск.

По информации РИА Новости, женщина, которая и стала причиной преступления, знала об убийстве, однако участия в нем не принимала, также, как и в укрытии тела.

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#мужчина
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Облитый грязью астраханец из мести поджег автомобиль, только не того человека
В Астрахани мужчина отомстил водителю поджогом машины, но перепутал автомобили
05 декабря 2023, 14:14

Фото: istock / GummyBone

В Астрахани мужчина хотел отомстить владельцу авто, который облил его грязью. Он поджег автомобиль, но ошибся и спалил машину соседа своего обидчика. Об этом сообщает УМВД РФ по Астраханской области.
Ранним утром 1 декабря сотрудникам полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ во дворе дома в Ленинском районе. Легковушка стоимость порядка 190 тысяч рублей полностью уничтожена огнем. Пожарные предположили, что причиной возгорания стало неисправное оборудование или поджог.

Полицейские позже задержали подозреваемого, который ранее был осужден за порчу чужого имущества и особо тяжкое преступление.    

Поджигатель рассказал, что накануне шел в гости к товарищу, а проезжающие мимо авто обило его грязью. Он заметил, что незнакомец припарковал машину во дворе, где жил его знакомый. Он решил поджечь автомобиль, чтобы отомстить. Только ошибся и спалил машину другого человека.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Астраханцу может грозить до 5 лет тюрьмы. 

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#дело
#автомобиль
#уголовное дело
#пожарные
#поджог
#мужчина
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Мужчина в ходе «разборок» бросил гранату в толпу людей
Shot: В Краснодарском крае мужчина в ходе «разборок» кинул гранату в толпу
05 декабря 2023, 13:53

Фото: istock / ovbelov

В Краснодарском крае мужчина кинул гранату в толпу. Троих человек госпитализировали с ранениями. Введён план «Перехват».

Как сообщает телеграм-канал Shot, накануне вечером в станицу Новомалороссийская домой к 40-летнему Сергею Б. трое мужчин приехали на «разборки». В ходе выяснения отношений Сергей бросил в мужчин гранату. Всех троит доставили в районную больницу с осколочными ранениями.

Подозреваемому удалось сбежать, ее разыскивают сотрудники правоохранительных органов. 

Ранее сообщалось, что полицейские нашли схрон боеприпасов, запрятанный в стволе дерева недалеко от автозаправочной станции в Курске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#человек
#план
#мужчина
#сотрудники
#граната
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Под Магаданом подростки столкнули беременную девушку с моста из-за денег
В Магаданской области подростки столкнули беременную с моста и попали в колонию
05 декабря 2023, 13:00

В Магаданской области суд вынес приговор двум подросткам, которые скинули с моста 18-летнюю беременную знакомую. Об этом сообщает Лента.ру, ссылаясь на региональные управление СК РФ.

Инцидент произошел летом. По данным следствия, подростки 16 и 17 лет под придуманном предлогом привели свою 18-летнюю знакомую на мост. Молодой человек столкнул девушку в воду зная, что она в положении.

Крики девушки, услышал иностранец, который находился на берегу. Девушку уносило течением реки в море. Мужчина прыгнул в воду и достал оттуда россиянку. Девушку госпитализировали, медики оказали ей всю необходимую помощь.

Пока шло расследование, парню исполнилось 18 лет. Его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима, а его соучастницу — к 4 годам воспитательной колонии. 

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#суд
#приговор
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#медики
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Российского военного приговорили к шести годам колонии за побег из зоны СВО
Сбежавший со спецоперации сахалинец приговорен к шести годам колонии
05 декабря 2023, 12:07

Фото: istock / Michał Chodyra

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному дело о самовольном оставлении части. Мужчину приговорили к шести годам колонии. Об этом пишет ТАСС.

Суд установил, что 4 июля подсудимый самовольно ушел с территории расположение подразделения воинской части в ДНР в зоне спецоперации и не появлялся там до 4 сентября. Тогда он сам вернутся в воинскую часть Южно-Сахалинска.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде. 
Помимо этого, мужчина потерял воинское звание гвардии ефрейтор. Приговор пока не вступил в законную силу. 

Ранее сообщалось, что имеющего доступ к государственной тайне бывшего военнослужащего осудили за выезд из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#приговор
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#мужчина
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#рф
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Машина певца Сергея Трофимова попала в ДТП в Новой Москве
05 декабря 2023, 11:57

Фото: iStock/Anton Novikov

Автомобиль Genesis певца Сергея Трофимова попал в ДТП в Новой Москве. Самого музыканта в машине не было. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что авария произошла на 1-й Ватутинской улице. Белый автомобиль Трофимова совершил столкновение с Volkswagen Tiguan.

По информации источника, на данный момент артист находится в Новом Уренгое по причине предстоящего концерта. Сообщается, что никто не пострадал. В автомобиле находился только водитель музыканта.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии. Погиб пассажир большегруза, еще пять бойцов пострадали. По предварительным данным, водитель фуры не учел погодные условия и свои габариты и на высокой скорости влетел в колонну Росгвардии, состоящую из трёх автобусов, трёх «Уралов» и двух машин сопровождения.

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Девятилетнюю девочку увезли в больницу с проткнутым спицами легким

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#авария
#автомобиль
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#больницы
#артист
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Девятилетнюю девочку увезли в больницу с проткнутым спицами легким
В Петербурге третьеклассница упала на спицы и попала в реанимацию
05 декабря 2023, 10:29

Фото: istock / maxim4e4ek

В Петербурге девятилетняя девочка оказалась в реанимации после того, как упала на пакет со спицами. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Как сообщает канал, девочка поскользнулась и упала на пакет с вязальными спицами, которые они только что купили. Ребенка экстренно госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки в Детскую больницу №2 святой Марии Магдалины. 

Сейчас за жизнь девочки борются медики.
Сообщается, что в семье всего трое детей. На учетах они не состоят. Мать работает специалистом по охране труда.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе отец ошпарил дочь кипятком, случайно перепутав краны в бане. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жизнь
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#травма
#реанимация
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Умерла завербованная ЦРУ сестра Фиделя Кастро
Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами в возрасте 90 лет
05 декабря 2023, 09:44

Фото: istock / jorgeantonio

Хуанита Кастро, младшая сестра кубинских руководителей Фиделя и Рауля, которая долгое время прожила в Майами, умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщила ее представитель Мария Антониетта Коллинс в социальных сетях.

«Сегодня в возрасте 90 лет по пути жизни и смерти вперед ушла Хуанита Кастро, исключительная женщина, неутомимый борец за дело своей Кубы, которую я так люблю», — написала Антониетта.
Хуанита была пятым ребенком из семерых. В 1963 году в семье Кастро случился раскол, когда Фидель решил экспроприировать на острове земли, включая владения семьи, после которого Хуана де ла Каридад Кастро Рус покинула страну. 

По как заявила Коллинс, сестра Хуаниты Эмма и другие родственники попросили уединения в это тяжелое время и отказались отвечать на вопросы журналистов. Похороны Хуаниты Кастро пройдут в закрытом режиме.

В 2009 году Хуанита заявляла, что долгое время сотрудничала с ЦРУ. Диалог  Хуаниты Кастро с разведывательным управлением США продолжались с 1961 по 1964 годы. После отъезда в США Хуанита не обащалсь ни с Фиделем, ни с Раулем Кастро.

Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск в отставке Александр Солуянов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#похороны
#семьи
#смерть
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Двухлетний ребенок отравился тяжелыми наркотиками родителей и попал в реанимацию
Mash: В Екатеринбурге двухлетний ребенок отравился наркотиками родителей
05 декабря 2023, 09:10

Фото: istock / Marija Stepanovic

В Екатеринбурге двухлетний мальчик отравился метадоном и попал в реанимацию. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

По данным канала, семье переехала в Екатеринбург в октябре и остановилась у знакомой пожилой пары. Родители оставили ребенка на время похода в магазин. Когда они вернулись, то заметили, что их сын вялый и не реагирует как положено. Они попытались снять симптомы недомогания с помощью лекарства от температуры, но это не помогло, у ребенка начали синеть губы.

Медики диагностировали у ребенка отравление психотропным веществом. Родители признались, что употребляют наркотики последнее время. 

Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что отцу двухлетней девочки, которая отравилась метадоном в Подмосковье, грозит 15 лет тюрьмы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ребёнок
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В Москве пенсионер перепутал жидкость для снятия лака с лекарством и скончался
В Москве умер пенсионер, перепутав лекарство со средством для снятия лака
05 декабря 2023, 08:48

Фото: istock / maxim4e4ek

65-летний москвич скончался после случайного употребления жидкости для снятия лака, перепутав её с лекарствами. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Как сообщает канал, мужчина принимал несколько препаратов, так как ранее перенес 2 инсульта. Пенсионер также страдал от хронической аритмии. По словам его жены, он перепутал пузырек лекарства с баночкой средства для снятия лака и случайно выпил его. 

Мужчине стало плохо, он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение. Врачи боролись за жизнь пенсионера неделю, но спасти его не удалось. Пенсионер скончался от токсического действия разъедающих веществ. 

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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#мужчина
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