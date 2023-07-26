На Кубани двухлетняя девочка умерла от удара током при выходе из бассейна

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На Кубани двухлетнюю девочку ударило током при выходе из бассейна в гостинице, ребенок скончался. Об этом сообщает Следственный Комитет России.
ЧП произошло в станице Новомышастовская Красноармейского района.
При этом уточняется, что врачи скорой помощи не смогли спасти ребенка, девочка скончалась на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело, фигуранткой которого стала 48-летняя предпринимательница. Она обвиняется, которая отвечала за предоставление услуг в данной гостинице. Следователями назначен полный комплекс судебных экспертиз. Кроме того, привлечены технические специалисты.
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«По данным следствия, в воскресенье в гостиничный комплекс в станице Новомышастовской приехала семья из Краснодара. Вечером девочка выбежала из бассейна на газон и получила электрический разряд от неизолированного провода», - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело, фигуранткой которого стала 48-летняя предпринимательница. Она обвиняется, которая отвечала за предоставление услуг в данной гостинице. Следователями назначен полный комплекс судебных экспертиз. Кроме того, привлечены технические специалисты.
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Элина Позднякова