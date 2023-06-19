На Кубани из-за перевернувшегося батута пострадал ребенок

Фото: iStock/Lolkaphoto
В Краснодарском крае прокуратура проводит проверку после падения ребенка с батута на базе отдыха «Андреевский парк», пишут СМИ
В станице Динская Краснодарского края из-за сильного ветра на территории базы отдыха перевернулся батут. В результате инцидента пострадал ребенок, пишет РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.
Происшествие случилось в воскресенье, 18 июня, на базе отдыха «Андреевский парк». Ребенок получил травмы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Санкт-Петербурге полицейский на электросамокате сломал ребенку челюсть. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Происшествие случилось в воскресенье, 18 июня, на базе отдыха «Андреевский парк». Ребенок получил травмы.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства, в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования», — цитирует агентство сообщение надзорного ведомства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Санкт-Петербурге полицейский на электросамокате сломал ребенку челюсть. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян